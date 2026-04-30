Μπάσκετ γυναικών: Υποστολή σημαίας στον Ολυμπιακό – Αποχωρεί η Νικολοπούλου

Η αρχηγός των «ερυθρόλευκων» δεν θα ανανεώσει τη συνεργασία της όπως ανακοινώθηκε και αποτελεί παρελθόν για την ομάδα του Πειραιά. 

Μπάσκετ γυναικών: Υποστολή σημαίας στον Ολυμπιακό – Αποχωρεί η Νικολοπούλου
Η Αγγελική Νικολοπούλου και ο Ολυμπιακός, χωρίζουν τους δρόμους τους. Η αρχηγός των «ερυθρόλευκων» ανακοινώθηκε πως αποχωρεί, μετά από επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα και ένα Super Cup.

Η ανακοίνωση:

«Μετά από εννέα χρόνια γεμάτα επιτυχίες, πάθος και αφοσίωση, η Αγγελική Νικολοπούλου ολοκληρώνει την πορεία της στην ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Ολυμπιακού μας. Μια σπουδαία αθλήτρια, μία αληθινή αρχηγός, μια τεράστια προσωπικότητα που τίμησε την ερυθρόλευκη φανέλα, αφήνοντας πίσω της μια χρυσή παρακαταθήκη: Επτά πρωταθλήματα Ελλάδας, τέσσερα Κύπελλα, ένα Super Cup!

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε για όλα όσα ζήσαμε μαζί... Για κάθε στιγμή που φόρεσες τη φανέλα του Θρύλου, για κάθε «μάχη» που έδωσες. Καλή συνέχεια στην καριέρα και τη ζωή σου!».

