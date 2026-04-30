· Ατλέτικο Μαδρίτης · Παρί Σεν Ζερμέν

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Λουίς Ενρίκε θέλει Χούλιαν Άλβαρες στο Παρίσι

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ευρώπης φέρεται να επικοινώνησε με τον Αργεντινό επιθετικό για να τον «ψήσει» να πάει στη γαλλική πρωτεύουσα. 

Η Παρί Σεν Ζερμέν νίκησε στη ματσάρα την Μπάγερν Μονάχου με 5-4 και έχει το μυαλό της στη ρεβάνς του Champions League. Όμως οι Γάλλοι ήδη καταστρώνουν τα πλάνα τους και για την επόμενη σεζόν. Σε αυτή θα ήταν να είναι μέρος και ο Χουλιάν Άλβαρες.

Ο διεθνής Αργεντινός επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Λουίς Ενρίκε. Μάλιστα, όπως αποκάλυψε το ισπανικό «El Chiringuito», ο τεχνικός της Παρί ήδη επικοινώνησε με τον ποδοσφαιριστή για να του δείξει πόσο τον θέλει στην ομάδα του.

Σύμφωνα με την ίδια «πηγή», το ίδιο έχουν κάνει ο Μικέλ Αρτέτα για λογαριασμό της Άρσεναλ, αλλά και ο Χάνσι Φλικ για την Μπαρτσελόνα. Με τον Άλβαρες να είναι περιζήτητος και να απομένει να φανεί αν η Ατλέτικο Μαδρίτης θα τον παραχωρήσει.

