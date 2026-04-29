Συγκλονίζει ο Λαμέλα για την περιπέτειά του - «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους»

Ο Αργεντινός πρώην άσος της ΑΕΚ μίλησε μετά το χειρουργείο και εξέφρασε την ελπίδα για ένα νέο ξεκίνημα.

Συγκλονίζει ο Λαμέλα για την περιπέτειά του - «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους»
Σε νέα χειρουργική επέμβαση στο ισχίο υποβλήθηκε ο Έρικ Λαμέλα, εκφράζοντας την αισιοδοξία του ότι αφήνει πίσω του τα προβλήματα που τον ταλαιπώρησαν.

Ο Αργεντινός πέρασε ξανά την πόρτα του χειρουργείου για το ζήτημα που αντιμετώπιζε στο ισχίο, το οποίο τον οδήγησε στην απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση μετά τη θητεία του στην ΑΕΚ, σε ηλικία 32 ετών.

Ο πρώην μεσοεπιθετικός, που είχε συνεργαστεί με τον Ματίας Αλμέιδα και στη Σεβίλλη, προχώρησε στη νέα επέμβαση, ελπίζοντας πως θα αποτελέσει την απαρχή μιας καθημερινότητας χωρίς πόνους.

«Λίγο πονάει, αλλά με το νέο μου ισχίο, ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους. Ένας χαιρετισμός σε όλους, ευχαριστώ σε όσους γράφουν πάντα», ανέφερε στην ανάρτησή του.

