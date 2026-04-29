Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε 89-74 στην Ισπανία στον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup, με τους Βάσκους να κατακτούν back to back τον τίτλο, αφού ανέτρεψαν το -6 του πρώτου ματς στη Θεσσαλονίκη. 

Για περίπου ενάμιση δεκάλεπτο ο ΠΑΟΚ έδειξε ικανός να αγγίξει το όνειρο, ωστόσο δεν κατάφερε να αντέξει απέναντι στην ποιότητα της Μπιλμπάο, αλλά και στα σφυρίγματα που σε αρκετές περιπτώσεις ήταν εις βάρος του.

Οι «ασπρόμαυροι» ηττήθηκαν με 89-74 στη «Μπιλμπάο Αρίνα», στον δεύτερο τελικό του Europe Cup, αποτέλεσμα που σε συνδυασμό με το +6 (79-73) από το πρώτο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, χάρισε το τρόπαιο της διοργάνωσης στους Βάσκους, όπως και την περασμένη σεζόν.

Κορυφαίοι για τη Μπιλμπάο ήταν οι Μάργκιρις Νορμάντας με 17 πόντους και 4 ριμπάουντ και ο Ντάρουν Χίλιαρντ με 16 πόντους, με τους Λουκ Πέτρασεκ (14 πόντοι) και Μέλβιν Πάντζαρ (14 πόντοι, 5 ασίστ) να δίνουν σημαντικές λύσεις.

Για τον ΠΑΟΚ, πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπριν Ταϊρί με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 19-23, 43-41, 70-57, 89-74

Μπιλμπάο (Χάουμε Πονσαρνάου): Νορμάντας 17 (2), Φρέι 9, Γιαβόρσκι 5 (1), Κράμπελι, Χίλιαρντ 16 (3), Μπαγκαγιόκο 2, Πετράσεκ 14 (3), Πάντζαρ 14, Σίλα, Φοντ 3, Χλίνασον 9.

ΠΑΟΚ (Παντελής Μπούτσκος): Άλεν 9 (1), Μέλβιν 4, Ταϊρί 19 (3), Κόνιαρης 2, Ομορούγι 7, Περσίδης, Μπέβερλι 9 (1), Φίλλιος , Μουρ 11, Ντίμσα 13 (4).

