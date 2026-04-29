Έκαναν «Παλατάκι» την πλατεία Ναυαρίνου οι φίλοι του ΠΑΟΚ

Ο ΠΑΟΚ έδινε τη «μάχη» του στο Μπιλμπάο για τον δεύτερο τελικό του FIBA Europe Cup. Αρκετοί φίλοι του «Δικέφαλου» ήταν στο πλευρό της ομάδας τους. Όμως ακόμη περισσότεροι μαζεύτηκαν στη Θεσσαλονίκη για να δουν όλοι μαζί το ματς.

Ένα μεγάλος πυρήνας υποστηρικτών των «ασπρόμαυρων», συγκεντρώθηκε στην πλατεία Ναυαρίνου. Εκεί είδαν το ματς από γιγαντοοθόνη, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν εντυπωσιακή θυμίζοντας το γεμάτο PAOK Sports Arena.

Συνθήματα, καπνογόνα, πυρσοί στο κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Και η αγωνία για το ματς στο κατακόρυφο…