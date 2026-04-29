Φυλάκιση οπαδού για ρατσιστικά σχόλια προς τον Ράσφορντ

Η ρατσιστική συμπεριφορά ενός οπαδού προς τον Μάρκους Ράσφορντ, τιμωρήθηκε από την ισπανική δικαιοσύνη. Τα σχόλια τέτοιου περιεχομένου που έκανε ο συγκεκριμένος άνθρωπος στον επιθετικό της Μπαρτσελόνα, τον οδηγούν στη φυλακή.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο είχε λάβει χώρα το περιστατικό στο ματς των Καταλανών με την Οσασούνα. Οι αρχές εντόπισαν τον ένοχο από βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media. Τον ταυτοποίησαν και παραπέμφθηκε στη δικαιοσύνη.

Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο για προσβολή ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Του επέβαλε ποινή 9 μηνών στη φυλακή, αλλά και χρηματικό πρόστιμο. Παράλληλα, τιμωρήθηκε με τριετή απαγόρευση εισόδου στα γήπεδα και οποιαδήποτε ενασχόληση με αθλητικές δραστηριότητες.