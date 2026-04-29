Euroleague: Αγωνία στη Ρεάλ Μαδρίτης με Ταβάρες

Ο σέντερ της «βασίλισσας» τραυματίστηκε στο γόνατο και αποχώρησε για τα αποδυτήρια, στο ξεκίνημα του αγώνα με τη Χάποελ Τελ Αβίβ. 

Το Game 1 της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ, άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τη «βασίλισσα». Όχι για αγωνιστικό λόγο όμως. Ο Ταβάρες στο 3’ της αναμέτρησης, μετά από σύγκρουση με τον Οτούρου βρέθηκε στο παρκέ.

Σηκώθηκε και συνέχισε να αγωνίζεται, αλλά διαρκώς έπιανε το αριστερό του γόνατο δείχνοντας να πονάει. Έτσι δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ζήτησε αλλαγή. Κατευθύνθηκε στον πάγκο και μετά από λίγο έφυγε για τα αποδυτήρια.

Η ανησυχία στη Ρεάλ ήταν μεγάλη όπως είναι λογικό, λόγω του χτυπήματος στο γόνατο του Έντι Ταβάρες και μένει να φανεί τι πρόβλημα αντιμετωπίζει.

00:13 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα ανοικτά για Ατλέτικο και Άρσεναλ μετά το 1-1 στη Μαδρίτη

00:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ γυναικών: Υποστολή σημαίας στον Ολυμπιακό – Αποχωρεί η Νικολοπούλου

23:48 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

23:43 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Η... απάντηση των Ισπανών με νέο πέναλτι

23:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονίζει ο Λαμέλα για την περιπέτειά του - «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους»

23:19 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Άνοιξαν το σκορ με πέναλτι οι Λονδρέζοι

23:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

23:08 EUROLEAGUE

Με κασκόλ Βαλένθια ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Μαδρίτη

22:45 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Η... απάντηση των Λονδρέζων με την απειλή Μαντουέκε

22:40 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Μεγάλη ευκαιρία με Άλβαρες για τους «ροχιμπλάνκος»

22:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φυλάκιση οπαδού για ρατσιστικά σχόλια προς τον Ράσφορντ

22:24 ΜΠΑΣΚΕΤ

Έκαναν «Παλατάκι» την πλατεία Ναυαρίνου οι φίλοι του ΠΑΟΚ

