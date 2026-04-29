Euroleague: Αγωνία στη Ρεάλ Μαδρίτης με Ταβάρες

Το Game 1 της σειράς Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ, άρχισε με το χειρότερο τρόπο για τη «βασίλισσα». Όχι για αγωνιστικό λόγο όμως. Ο Ταβάρες στο 3’ της αναμέτρησης, μετά από σύγκρουση με τον Οτούρου βρέθηκε στο παρκέ.

Σηκώθηκε και συνέχισε να αγωνίζεται, αλλά διαρκώς έπιανε το αριστερό του γόνατο δείχνοντας να πονάει. Έτσι δεν μπόρεσε να συνεχίσει και ζήτησε αλλαγή. Κατευθύνθηκε στον πάγκο και μετά από λίγο έφυγε για τα αποδυτήρια.

Η ανησυχία στη Ρεάλ ήταν μεγάλη όπως είναι λογικό, λόγω του χτυπήματος στο γόνατο του Έντι Ταβάρες και μένει να φανεί τι πρόβλημα αντιμετωπίζει.