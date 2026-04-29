ΟΦΗ: Επιστροφή στις προπονήσεις μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου - Τα δεδομένα με τους τραυματίες
Μετά τον θρίαμβο επί του ΠΑΟΚ στο Πανθεσσαλικό, ο ΟΦΗ στρέφει την προσοχή του στην επόμενη μέρα. Θεραπεία για Χριστογεώργο και Γκονθάλεθ.
Στην καθημερινότητα επιστρέφει πλέον ο ΟΦΗ, αφήνοντας πίσω τους πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του δεύτερου Κυπέλλου της ιστορίας του. Οι Κρητικοί επικράτησαν με 3-2 του ΠΑΟΚ στην παράταση, στον τελικό που διεξήχθη το Σάββατο (25/04) στο Πανθεσσαλικό.
Οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στις προπονήσεις, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας και αγωνιστικά παιχνίδια.
Ο Νίκος Χριστογεώργος, που αποχώρησε με αναγκαστική αλλαγή από τον τελικό, ακολούθησε θεραπεία λόγω ενοχλήσεων στο γαστροκνήμιο. Σε θεραπεία παρέμεινε και ο Μπόρχα Γκονθάλεθ, ενώ ο Γιάννης Χριστόπουλος κινήθηκε σε ατομικούς ρυθμούς.
Η επόμενη προπόνηση της ομάδας έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη στις 11:00.