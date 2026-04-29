Με κασκόλ Βαλένθια ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Μαδρίτη

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετώπισε την Χάποελ Τελ Αβίβ για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Στη «Movistar Arena» βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης της ισραηλινής ομάδας, Οφέρ Γιανάι. Μάλιστα ξάφνιασε τους πάντες με το που τον είδαν.

Ο ισχυρός άνδρας της ομάδας του Τελ Αβίβ, είχε κρεμασμένο κασκόλ στο λαιμό του. Όχι της ομάδας του όπως συνηθίζει όμως. Φορούσε κασκόλ με το έμβλημα… της Βαλένθια! Κίνηση που όπως είναι λογικό, μπέρδεψε τους πάντες.

Ίσως να υποστηρίζει τις «νυχτερίδες» στη σειρά με τον Παναθηναϊκό AKTOR, ή απλά ήθελε να δώσει συνέχεια στην κόντρα που έχει ανοίξει με τη Βαλένθια, η οποία έχει χιουμοριστικό χαρακτήρα περισσότερο.