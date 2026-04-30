Europa League: Αγγλικός «εμφύλιος» Νότιγχαμ Φ. – Άστον Βίλα και δυνατή μάχη Μπράγκα – Φράιμπουργκ

Η ώρα των ημιτελικών έφτασε στο Europa League, με δύο σπουδαίες αναμετρήσεις σε Αγγλία και Πορτογαλία, οι οποίες ξεκινούν αμφότερες στις 22:00.

Τα βλέμματα στρέφονται στο «Σίτι Γκράουντ», εκεί όπου η Νότιγχαμ Φόρεστ υποδέχεται την Άστον Βίλα σε έναν αγγλικό «εμφύλιο» με φόντο την πρόκριση στον τελικό της διοργάνωσης. Οι δύο ομάδες διεκδικούν με αξιώσεις το τρόπαιο, με τη Φόρεστ να βλέπει το Europa League ως πιθανό δρόμο για την έξοδο στο Champions League, ενώ η Άστον Βίλα βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση της συμμετοχής της μέσω της θέσης της στην πρώτη πεντάδα του πρωταθλήματος.

Για τη Νότιγχαμ Φόρεστ εκτός αποστολής βρίσκονται οι Μουρίγιο, Εντόι και Σανγκαρέ, ενώ για την Άστον Βίλα θα απουσιάσει ο Ονάνα.

Την ίδια ώρα, στην Πορτογαλία, η Μπράγκα αντιμετωπίζει τη Φράιμπουργκ σε έναν αμφίρροπο και αρκετά απρόβλεπτο ημιτελικό, με τις δύο ομάδες να αναζητούν προβάδισμα ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία σε μία εβδομάδα.

Η Μπράγκα βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση θέσης στο Conference League μέσω του πρωταθλήματος, ωστόσο η προοπτική ενός ευρωπαϊκού τίτλου αποτελεί τεράστιο κίνητρο για τους Πορτογάλους. Από την άλλη πλευρά, η Φράιμπουργκ συνεχίζει τη μάχη για ευρωπαϊκή έξοδο μέσω της Bundesliga και βλέπει τη διοργάνωση ως μεγάλη ευκαιρία διάκρισης. Για τους γηπεδούχους εκτός είναι οι Μπάρισιτς, Μοσκάρντο, Νιακατέ και Ροντρίγκες, ενώ για τη Φράιμπουργκ δεν υπολογίζεται ο Όστερχαγκέ.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών στο Europa League

22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Άστον Βίλα ANT1, COSMOTE SPORT 2 HD

22:00 Μπράγκα – Φράιμπουργκ COSMOTE SPORT 3 HD