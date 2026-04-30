Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σχεδόν 150 εκατ. δολάρια διαθέτει ο Καναδάς για ασφάλεια

Η κυβέρνηση του Καναδά θα διαθέσει έως και 145 εκατομμύρια δολάρια για την ασφάλεια του επερχόμενου Μουντιάλ 2026, όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας της χώρας.

Στη διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και συνδιοργανώνεται από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, έχουν προγραμματιστεί 13 αγώνες στο Τορόντο και το Βανκούβερ.

«Αυτή η χρηματοδότηση θα στηρίξει τις επαρχίες και τους δήμους στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα παραμείνουν ασφαλείς ενώ απολαμβάνουν το τουρνουά και θα εξασφαλίσει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν τους απαραίτητους πόρους για μια ασφαλή και σωστά οργανωμένη διοργάνωση», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Γκάρι Αναναντασάνγκαρι σε συνέντευξη Τύπου στο Τορόντο.

Το Τορόντο θα λάβει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό ποσό, ενώ 100 εκατομμύρια θα διατεθούν για το Βανκούβερ.

Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να προστεθεί στα 220 εκατομμύρια που έχει ήδη διαθέσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τις καναδικές πόλεις που φιλοξενούν αγώνες, ενώ συνολικά η Οτάβα έχει εγκρίνει έως και 320 εκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση του τουρνουά.

LATEST NEWS
05:03 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σχεδόν 150 εκατ. δολάρια διαθέτει ο Καναδάς για ασφάλεια

02:26 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρί Σεν Ζερμέν: Ο Λουίς Ενρίκε θέλει Χούλιαν Άλβαρες στο Παρίσι

00:13 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Όλα ανοικτά για Ατλέτικο και Άρσεναλ μετά το 1-1 στη Μαδρίτη

00:04 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπάσκετ γυναικών: Υποστολή σημαίας στον Ολυμπιακό – Αποχωρεί η Νικολοπούλου

23:48 EUROLEAGUE

Ρεάλ Μαδρίτης – Χάποελ Τελ Αβίβ 86-82: Ανώτερη για 39’, «χτυποκάρδια» στο τελευταίο

23:43 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Η... απάντηση των Ισπανών με νέο πέναλτι

23:33 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Συγκλονίζει ο Λαμέλα για την περιπέτειά του - «Ας ελπίσουμε ότι είναι η αρχή μιας ζωής χωρίς πόνους»

23:19 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Άνοιξαν το σκορ με πέναλτι οι Λονδρέζοι

23:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Μπιλμπάο - ΠΑΟΚ 89-74: Κυπελλούχοι και πάλι οι Βάσκοι

23:08 EUROLEAGUE

Με κασκόλ Βαλένθια ο ιδιοκτήτης της Χάποελ Τελ Αβίβ στη Μαδρίτη

22:45 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Η... απάντηση των Λονδρέζων με την απειλή Μαντουέκε

22:40 CHAMPIONS LEAGUE

Ατλέτικο Μαδρίτης - Άρσεναλ: Μεγάλη ευκαιρία με Άλβαρες για τους «ροχιμπλάνκος»

