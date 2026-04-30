Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Σχεδόν 150 εκατ. δολάρια διαθέτει ο Καναδάς για ασφάλεια

Στη διοργάνωση, που θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου και συνδιοργανώνεται από τον Καναδά, τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, έχουν προγραμματιστεί 13 αγώνες στο Τορόντο και το Βανκούβερ.

«Αυτή η χρηματοδότηση θα στηρίξει τις επαρχίες και τους δήμους στις προσπάθειές τους να διασφαλίσουν ότι οι πολίτες θα παραμείνουν ασφαλείς ενώ απολαμβάνουν το τουρνουά και θα εξασφαλίσει ότι οι αρχές επιβολής του νόμου θα έχουν τους απαραίτητους πόρους για μια ασφαλή και σωστά οργανωμένη διοργάνωση», δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Ασφάλειας Γκάρι Αναναντασάνγκαρι σε συνέντευξη Τύπου στο Τορόντο.

Το Τορόντο θα λάβει περίπου 45 εκατομμύρια δολάρια από το συνολικό ποσό, ενώ 100 εκατομμύρια θα διατεθούν για το Βανκούβερ.

Η νέα αυτή επένδυση έρχεται να προστεθεί στα 220 εκατομμύρια που έχει ήδη διαθέσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση για τις καναδικές πόλεις που φιλοξενούν αγώνες, ενώ συνολικά η Οτάβα έχει εγκρίνει έως και 320 εκατομμύρια δολάρια για τη διοργάνωση του τουρνουά.