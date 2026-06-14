· Αστέρας Τρίπολης

Στα... ραντάρ του Αστέρα Τρίπολης ο Κούτρης

Ο Αστέρας Τρίπολης ενδιαφέρεται για τον  Λεονάρντο Κούτρη.

Στα... ραντάρ του Αστέρα Τρίπολης ο Κούτρης
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Μεθοδικά κινείται ο Αστέρας Τρίπολης στον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ του.

Οι Αρκάδες παρακολουθούν στενά την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αναζητώντας παίκτες με εμπειρία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, τα ονόματα των Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα έχουν ήδη συνδεθεί με την ομάδα της Τρίπολης, ωστόσο η λίστα των υποψήφιων στόχων δεν σταματά εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αστέρας έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και στον Λεονάρντο Κούτρη, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα την παρουσία του στην Πολωνία και αποχώρησε από την Πόγκον Στσέτσιν έπειτα από μια ιδιαίτερα παραγωγική τριετία.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδας φέρονται να έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στον 30χρονο αριστερό οπισθοφύλακα, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Κούτρης εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές που έχει μπροστά του και δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει άμεσα την τελική του απόφαση. Ο διεθνής αμυντικός προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Πολωνία, όπου κατέγραψε 35 συμμετοχές, δύο ασίστ και περίπου 2.000 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Πόγκον.

COMMENTS
LATEST NEWS
22:01 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Χάβερτς πέρασε τη μπάλα πάνω από τον Ρουμ για το 7-1 της Γερμανίας

21:59 MUNDIAL

Γερμανία - Κουρασάο 7-1: Επίδειξη δύναμης από τα «πάντσερ» και πρεμιέρα με το... δεξί (vids)

21:56 ΣΠΟΡ

ΑΕΚ: Ανακοινώθηκε η Τσοχατζή

21:47 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Ο Ουντάβ κάνει το 6-1 από πλεονεκτική θέση

21:39 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Σουτ στην κίνηση του Μπράουν για το 5-1 της Γερμανίας

21:23 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Εκτός λόγω τραυματισμού ο διαιτητής Μάικλ Όλιβερ

21:17 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Γκολ χωρίς σταματημό - Τέταρτο τέρμα για τους Γερμανούς με τον Μουσιάλα

20:58 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Χάβερτς στις καθυστερήσεις και 3-1 η Γερμανία

20:51 GREEK BASKET LEAGUE

Γκρέι: «Πιστεύω ότι μπορώ να προσφέρω ενέργεια και ηγετικές ικανότητες στην ομάδα»

20:47 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: Aποκαθιστά το προβάδισμα των Γερμανών ο Σλότερμπεκ

20:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Προφορική συμφωνία με Κουκουρέγια η Ρεάλ Μαδρίτης

20:30 MUNDIAL

Μουντιάλ 2026: «Αγάλματα» οι Γερμανοί - Το πρώτο γκολ του Κουρασάο είναι γεγονός!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας