Στα... ραντάρ του Αστέρα Τρίπολης ο Κούτρης

Μεθοδικά κινείται ο Αστέρας Τρίπολης στον σχεδιασμό του για τη νέα αγωνιστική περίοδο, έχοντας ως βασική προτεραιότητα την ενίσχυση του ελληνικού στοιχείου στο ρόστερ του.

Οι Αρκάδες παρακολουθούν στενά την αγορά των ελεύθερων ποδοσφαιριστών, αναζητώντας παίκτες με εμπειρία και παραστάσεις από υψηλό επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, τα ονόματα των Δημήτρη Κουρμπέλη και Γιάννη Κώτσιρα έχουν ήδη συνδεθεί με την ομάδα της Τρίπολης, ωστόσο η λίστα των υποψήφιων στόχων δεν σταματά εκεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Αστέρας έχει στρέψει το ενδιαφέρον του και στον Λεονάρντο Κούτρη, ο οποίος ολοκλήρωσε πρόσφατα την παρουσία του στην Πολωνία και αποχώρησε από την Πόγκον Στσέτσιν έπειτα από μια ιδιαίτερα παραγωγική τριετία.

Μάλιστα, οι άνθρωποι της ομάδας φέρονται να έχουν ήδη καταθέσει επίσημη πρόταση στον 30χρονο αριστερό οπισθοφύλακα, με τις επαφές ανάμεσα στις δύο πλευρές να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Κούτρης εξετάζει προσεκτικά τις επιλογές που έχει μπροστά του και δεν δείχνει διατεθειμένος να πάρει άμεσα την τελική του απόφαση. Ο διεθνής αμυντικός προέρχεται από γεμάτη σεζόν στην Πολωνία, όπου κατέγραψε 35 συμμετοχές, δύο ασίστ και περίπου 2.000 λεπτά συμμετοχής με τη φανέλα της Πόγκον.