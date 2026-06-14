Άρης: Απίστευτη αποθέωση για Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη (Video+pics)

Ξεχωριστές στιγμές εκτυλίχθηκαν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπου εκατοντάδες φίλοι του Άρη υποδέχθηκαν τον Βασίλη Σπανούλη, προσφέροντάς του μια θερμή και άκρως εντυπωσιακή υποδοχή κατά την άφιξή του στη Θεσσαλονίκη.

Η παρουσία του νέου προπονητή των «κιτρινόμαυρων» προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού, με τους συγκεντρωμένους οπαδούς να ξεσπούν σε χειροκροτήματα, συνθήματα και επευφημίες μόλις τον είδαν να εμφανίζεται στον χώρο αφίξεων.

Από νωρίς το απόγευμα, φίλαθλοι κάθε ηλικίας είχαν κατακλύσει το αεροδρόμιο, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα που παρέπεμπε σε μεγάλη γιορτή. Η προσμονή για την άφιξη του Έλληνα τεχνικού ήταν εμφανής, καθώς οι υποστηρικτές του συλλόγου περίμεναν υπομονετικά τη στιγμή που θα τον καλωσόριζαν στη νέα του προπονητική πρόκληση.

Κατά την έξοδό του από το αεροδρόμιο, ο Σπανούλης βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής. Τα κινητά τηλέφωνα κατέγραψαν κάθε στιγμή της άφιξης, ενώ τα συνθήματα των φιλάθλων δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό σκηνικό που ανέδειξε τις μεγάλες προσδοκίες που συνοδεύουν την έναρξη της συνεργασίας του με τον Άρη.

Ο νέος προπονητής των Θεσσαλονικέων ανταπέδωσε τη θερμή υποδοχή, χαιρετώντας τον κόσμο και δείχνοντας εμφανώς συγκινημένος από την αγάπη που εισέπραξε. Η άφιξή του εξελίχθηκε σε ένα γεγονός με έντονο συμβολισμό για τον σύλλογο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής με υψηλές φιλοδοξίες και αυξημένες απαιτήσεις.

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