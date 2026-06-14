Έτσι κατέληξε με σπασμένα πλευρά ο Ναν – Τα χτυπήματα του Τζόουνς στο ματς (Videos)

Όσα έγιναν μετά το Game 5 των τελικών της GBL, τα έχει δει όλη η Ελλάδα. Η βίαιη επίθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς στον Κέντρικ Ναν στα αποδυτήρια. Νωρίτερα οι δυο τους είχαν αψιμαχία στο παρκέ, την οποία προκάλεσε ο σέντερ του Ολυμπιακού, καθώς επενέβη σε διαφωνία του παίκτη του Παναθηναϊκού με τον Βεζένκοφ.

Πέρα απ’ όλα αυτά, το ερώτημα είναι πώς κατέληξε ο Ναν με σπασμένα πλευρά, όπως διαγνώστηκε στο ΥΓΕΙΑ μετά την αναμέτρηση. Η εικόνα ίσως να δίνει την απάντηση. Και εκεί πρωταγωνιστεί αρνητικά, ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Ο Αμερικανός σέντερ σε κάθε επαφή με τον Ναν, ήταν υπέρμετρα σκληρός. Όπως φαίνεται και στο video, ήθελε να παίξει ιδιαίτερα δυναμικά τον αντίπαλό του.

Μάλιστα, σε μια φάση όπως ο Ναν παίρνει φάουλ από τον Τζόσεφ και βρίσκεται στον αέρα, ο Τζόουνς δεν σταματά. Πηγαίνει να… μαρκάρει και ξαφνικά ο αριστερός του αγκώνας βρίσκεται στα πλευρά του Ναν. Είναι το σημείο όπου διαγνώστηκε κάταγμα.

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