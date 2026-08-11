Τεντόγλου: Για το τέταρτο ευρωπαϊκό χρυσό στο Μπέρμιγχαμ - Όλες οι ελληνικές συμμετοχές της ημέρας

Ο Μίλτος Τεντόγλου συμμετέχει στις 22:15 στον τελικό του μήκους στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ, έχοντας μπροστά του την ευκαιρία να κατακτήσει τον τέταρτο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του.

Ο Τεντόγλου έχει ήδη ανέβει στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στις διοργανώσεις του 2018 στο Βερολίνο, του 2022 στο Μόναχο και του 2024 στη Ρώμη. Εφόσον κατακτήσει και απόψε το χρυσό μετάλλιο, θα προσθέσει το όνομά του σε μία ιδιαίτερα κλειστή λίστα αθλητών με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους.

Ο Έλληνας Ολυμπιονίκης έδειξε πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στον προκριματικό, όπου σημείωσε 8,26μ., επίδοση που ήταν η τρίτη καλύτερη. Παράλληλα, η απουσία του Ματέο Φουρλάνι λόγω τραυματισμού ενισχύει ακόμη περισσότερο τις πιθανότητές του για την κορυφή.

Η δεύτερη ημέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ περιλαμβάνει έντονη ελληνική παρουσία από το πρωί.

Στις 12:33, οι Αντώνης Μέρλος και Αντρέας Μίτα συμμετέχουν στον προκριματικό του ύψους, με το όριο πρόκρισης να βρίσκεται στα 2,26μ.

Στις 13:40 είναι προγραμματισμένα τα 110μ. με εμπόδια, όπου θα αγωνιστεί ο Χρήστος-Παναγιώτης Ρούμτσιος, ενώ στις 14:00 ξεκινά ο προκριματικός της δισκοβολίας με τον Δημήτρη Παυλίδη. Το όριο πρόκρισης έχει οριστεί στα 66,00μ.

Στα 800μ. συμμετέχει η Γεωργία Δεσπολλάρη, η οποία θα χρειαστεί να τερματίσει στις τρεις πρώτες της σειράς της ή να πετύχει έναν από τους τέσσερις καλύτερους χρόνους των αθλητριών που δεν προκρίθηκαν απευθείας.

Το πρωινό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με τον Δημήτρη Λεβαντίνο στα 400μ. με εμπόδια. Για την πρόκριση απαιτείται ένας από τους 12 καλύτερους χρόνους.

Το βράδυ, η ελληνική δράση ξεκινά με τις Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου στο επί κοντώ, με το όριο πρόκρισης να έχει οριστεί στα 4,55μ.

Στις 21:10 ακολουθεί ο πρώτος τελικός με ελληνική συμμετοχή, καθώς ο Χρήστος Φραντζεσκάκης θα διεκδικήσει διάκριση στη σφυροβολία.

Λίγο αργότερα, στις 22:15, όλα τα βλέμματα στρέφονται στον τελικό του μήκους και στον Μίλτο Τεντόγλου, ο οποίος θα επιχειρήσει να κατακτήσει για τέταρτη συνεχόμενη διοργάνωση τον ευρωπαϊκό τίτλο.

Η τελευταία ελληνική συμμετοχή της ημέρας θα έρθει στις 23:00, με τον Γιώργο Φρανκς να αγωνίζεται στα ημιτελικά των 400μ.

Σημειώνεται πως η ελληνική αποστολή στο Μπέρμιγχαμ αριθμεί πλέον 58 αθλητές, μετά την αναγκαστική απουσία της βαδίστριας Χριστίνας Παπαδοπούλου, η οποία τέθηκε εκτός λόγω τραυματισμού.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της ημέρας:

12:33 Ύψος (Α) Προκριματικός Μέρλος (Β’ Γκρουπ), Μίτα (Α’ Γκρουπ) – Όριο: 2.26 (Διαδοχικά ύψη: 2.10, 2.15, 2.19, 2.23, 2.26)

12:35 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Α Γκρουπ

12:45 400 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

13:15 100 μ. (Α) Προκριματικός

13:40 110 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Ρούμτσιος (Β’ σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

14:00 Δισκοβολία (Α) Προκριματικός Β Γκρουπ Παυλίδης – Όριο: 66.00

14:05 800 μ. (Γ) Προκριματικός Δεσπολλάρη (Α’ Σειρά) – Πρόκριση: 3 πρώτες & 4 χρόνοι

14:40 400 μ. εμπ. (Α) Προκριματικός Λεβαντίνος (Α’ Σειρά) – Πρόκριση: 12 καλύτεροι χρόνοι

Απόγευμα:

21:05 Επί Κοντώ (Γ) Προκριματικός Στεφανίδη (Α’ Γκρουπ), Αδαμοπούλου (Β’ Γκρουπ) – Όριο: 4.55 (Διαδοχικά ύψη: 4.10, 4.25, 4.40, 4.50, 4.55)

21:10 Σφυροβολία (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Φραντζεσκάκης

21:25 5000 μ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

21:55 100 μ. εμπ. (Γ) Ημιτελικός

22:16 Μήκος (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ Τεντόγλου

22:32 100 μ. (Α) Ημιτελικός

23:00 400 μ. (Α) Ημιτελικός Φρανκς (Γ’ Σειρά) – Πρόκριση: 2 πρώτοι & 2 χρόνοι

23:30 100 μ. εμπ. (Γ) ΤΕΛΙΚΟΣ

23:47 100 μ. (Α) ΤΕΛΙΚΟΣ