Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Όλα για την πρόκριση στην Ολλανδία - Πού και πότε θα δείτε τη ρεβάνς

Ο Ολυμπιακός και η Ναϊμέγκεν άφησαν ανοιχτούς λογαριασμούς μετά το 0-0 στο «Γ. Καραϊσκάκης», στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» καλούνται πλέον να διεκδικήσουν την πρόκριση στην Ολλανδία, γνωρίζοντας πως ένα θετικό αποτέλεσμα θα τους φέρει ένα βήμα πιο κοντά στα Playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για απόψε, Τρίτη 11 Αυγούστου, στις 20:30, με τη σέντρα να δίνεται στην έδρα της Ναϊμέγκεν και το παιχνίδι να μεταδίδεται ζωντανά από το MEGA.