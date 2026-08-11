ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Στην «πράσινη» Σόφια για την πρόκριση στα Play Offs - Η ώρα και το κανάλι

Με τους αγώνες ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό γύρο, συνεχίζεται η δράση στο Conference League.

Όπως είναι φυσικό, το ελληνικό ενδιαφέρον μονοπωλεί η προσπάθεια του Παναθηναϊκού να ξεπεράσει το βράδυ της Τρίτης (11/8) στη Σόφια το «εμπόδιο» της ΤΣΣΚΑ 1948 και να προκριθεί στα play offs της διοργάνωσης.

Οι δύο ομάδες ξεκινούν από την ίδια αφετηρία, μετά το ισόπαλο 1-1 της πρώτης αναμέτρησης στο ΟΑΚΑ, όπερ σημαίνει ότι το «τριφύλλι» θα πρέπει να πάρει τη νίκη στο «Βασίλ Λέφσκι», προκειμένου να κάνει ακόμη ένα βήμα στην πορεία του προς τη League Phase της διοργάνωσης.

Έτσι, οι παίκτες του Τζέικομπ Νίστρουπ θα πρέπει να μετατρέψουν σε γκολ τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν για να πετύχουν τον στόχο τους.

Αν ο Παναθηναϊκός προκριθεί θα αντιμετωπίσει τον ηττημένο του ζευγαριού Χράντετς Κράλοβε (Τσεχία)-Μπεσίκτας (Τουρκία) για τον 3ο προκριματικό γύρο του Europa League. Η τουρκική ομάδα επικράτησε στην Τσεχία στην πρώτη αναμέτρηση με 1-0.

Το θετικό για τους «πράσινους» είναι πως θα παίξουν μπροστά σε περίπου 2.000 οπαδούς τους, οι οποίοι αναμένεται να γεμίσουν το γήπεδο.

Η ώρα και το κανάλι

Η αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός θα κάνει σέντρα στις 20:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, ενώ θα μπορείτε να παρακολουθήσετε την εξέλιξη και από το LIVE του Onsports.gr.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον 3ο προκριματικό του Conference League (σε παρένθεση το σκορ της πρώτης αναμέτρησης):

ΤΡΙΤΗ 11/8

Απόλλων Λεμεσού (Κύπρος)-Μπραν (Νορβηγία) 20:00 (1-0)

ΤΣΣΚΑ 1948 (Βουλγαρία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΕΛΛΑΔΑ) 20:30 (1-1)

ΤΕΤΑΡΤΗ 12/8

Κατοβίτσε (Πολωνία)-Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 19:00 (0-2)

Ραπίντ Βιέννης (Αυστρία)-Πάιντε (Εσθονία) 19:00 (4-1)

Κοπεγχάγη (Δανία)-Ντέμπρετσεν (Ουγγαρία) 19:00 (3-0)

ΠΕΜΠΤΗ 13/8

Τομπόλ (Καζακστάν)-Παρτιζάν (Σερβία) 18:00 (0-3)

Φλόρα Ταλίν (Εσθονία)-Ίντερ Εσκάλδες (Ανδόρα) 19:00 (0-2)

Καραμπάγκ (Αζερμπαϊτζάν)-Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) 19:00 (0-1)

Ίλβες (Φινλανδία)-Ριέκα (Κροατία) 19:00 (0-1)

RFS (Λετονία)-Γιάμπλονετς (Τσεχία) 19:30 (0-2)

Βιτέμπσκ (Λευκορωσία)-Μπόρατς Μπάνια Λούκα (Βοσνία/Ερζεγοβίνη) 20:00 (0-1)

Ντιναμό Μινσκ (Λευκορωσία)-Μπράγκα (Πορτογαλία) 20:00 (0-1)

Νόρντζελαντ (Δανία)-Βαλούρ (Ισλανδία) 20:00 (2-0)

Τρόμσο (Νορβηγία)-Κλουζ (Ρουμανία) 20:00 (5-0)

Χάμαρμπι (Σουηδία)-Ράκοβ (Πολωνία) 20:00 (0-0)

Μίντιλαντ (Δανία)-Μποχίμιανς (Ιρλανδία) 20:00 (2-0)

Ντουναΐσκα Στρέντα (Σλοβακία)-Τβέντε (Ολλανδία) 20:00 (0-6)

Βαντούζ (Λιχτενστάιν)-Ίντερ Τούρκου (Φινλανδία) 20:30 (1-2)

Ρούναβικ (Νησιά Φερόε)-Λουγκάνο (Ελβετία) 20:30 (0-2)

Ντρίτα (Κόσοβο)-Τρε Φιόρι (Σαν Μαρίνο) 21:00 (4-1)

Σεντ Γκάλεν (Ελβετία)-Σερίφ Τιρασπόλ (Μολδαβία) 21:00 (3-1)

Σκεντίγια (Σκόπια)-Χιμπέρνιαν (Σκωτία) 21:00 (1-2)

Σιόν (Ελβετία)-Νόα (Αρμενία) 21:15 (2-2)

Γκιόρι Έτο (Ουγγαρία)-Ρίγα (Λετονία) 21:30 (0-1)

Αούστρια Βιέννης (Αυστρία)-Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ (Ισραήλ) 21:30 (2-1)

Μάδεργουελ (Σκωτία)-Ελσίνκι (Φινλανδία) 21:30 (1-1)

Γάνδη (Βέλγιο)-Γκέτεμποργκ (Σουηδία) 21:30 (1-0)

Σέλμπουρν (Ιρλανδία)-Άγιαξ (Ολλανδία) 21:45 (1-3)

Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία)-Ζαλγκίρις (Λιθουανία) 22:00 (5-2)

Ντιναμό Σίτι (Αλβανία)-Άουντα (Λετονία) 22:00 (0-1)