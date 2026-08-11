Βραζιλία: Παίκτης βρέθηκε στο κενό ενώ πανηγύριζε γκολ που δεν μέτρησε

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής στο στάδιο Estádio Couto Pereira στην πόλη Κουριτίμπα της Βραζιλίας, όταν ο αμυντικός της Κοριτίμπα, Τζάσι Μαρανχάο, σκόραρε ένα γκολ, δίνοντας προβάδισμα 2-0 στην ομάδα του απέναντι στη Σαπεκοένσε

Βραζιλία: Παίκτης βρέθηκε στο κενό ενώ πανηγύριζε γκολ που δεν μέτρησε
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Ένα τρομακτικό περιστατικό σημειώθηκε κατά την διάρκεια αγώνα ανάμεσα στην Κοριτίμπα και την Τσαπεκοένσε στην Βραζιλία, όταν ένας ποδοσφαιριστής έπεσε στο κενό κατά την διάρκεια πανηγυρισμού ενός γκολ... που δεν μέτρησε.

Όλα έγιναν το βράδυ της Κυριακής στο στάδιο Estádio Couto Pereira στην πόλη Κουριτίμπα της Βραζιλίας, όταν ο αμυντικός της Κοριτίμπα, Τζάσι Μαρανχάο, σκόραρε ένα γκολ, δίνοντας προβάδισμα 2-0 στην ομάδα του απέναντι στη Σαπεκοένσε, και αποφάσισε να πηδήξει πάνω από μια διαφημιστική πινακίδα για να γιορτάσει.

Ωστόσο, πίσω από την πινακίδα ήταν το τούνελ από το οποίο εισέρχονται οι παίκτες στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο 29χρονος να πέσει στο κενό και να τραυματιστεί στον αστράγαλο. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, το τούνελ ήταν ακάλυπτο, καθώς πλησίαζε το ημίχρονο.

Δείτε βίντεο:

Αμέσως στο σημείο έφτασαν διασώστες και συμπαίκτες του 29χρονου, ο οποίος τελικά κατάφερε να ανέβει τις σκάλες και να επιστρέψει στον αγωνιστικό χώρο όπου έκατσε στον πάγκο, αν και ήταν προφανές ότι είχε τραυματίσει τον αστράγαλό του.

Σαν να μην έφτανε αυτό, λίγο αργότερα το VAR ακύρωσε το γκολ του λόγω offside, με το σκορ να παραμένει στο 1-0.

Παρόλα αυτά, η ομάδα του νίκησε με με 2-1 απέναντι στη Σαπεκοένσε και ανέβηκε στην 8η θέση της βαθμολογίας για την 22η αγωνιστική του πρωταθλήματος Βραζιλίας.

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