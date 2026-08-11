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Εθνική Κορασίδων: Για το χρυσό στον τελικό του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας

Η Εθνική Κορασίδων αντιμετωπίζει την Ισλανδία στον μεγάλο τελικό του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας.

Εθνική Κορασίδων: Για το χρυσό στον τελικό του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας
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Η μεγάλη ώρα για την Εθνική Κορασίδων έφτασε. Η «γαλανόλευκη» αντιμετωπίζει την Ισλανδία στον τελικό του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας, διεκδικώντας την κορυφή της διοργάνωσης.

Η ελληνική ομάδα πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον ημιτελικό, καθώς επικράτησε με 82-52 της Νορβηγίας, εξασφαλίζοντας με χαρακτηριστική άνεση την παρουσία της στον μεγάλο τελικό.

Πλέον, η Εθνική Κορασίδων στρέφει την προσοχή της στη σπουδαία αναμέτρηση με την Ισλανδία, όπου θα διεκδικήσει το χρυσό μετάλλιο και την ολοκλήρωση της εξαιρετικής της πορείας στη διοργάνωση.

Ο μεγάλος τελικός του EuroBasket U16 Β’ Κατηγορίας θα μεταδοθεί ζωντανά από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube, δίνοντας τη δυνατότητα στους φίλους του ελληνικού μπάσκετ να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Εθνικής Κορασίδων για την κατάκτηση του τίτλου.

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