Επεισόδια στο αεροδρόμιο του Ζάγκρεμπ: Στα χέρια οπαδοί Ντινάμο και Χάιντουκ

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε το πάρκινγκ του αεροδρομίου Franjo Tudman στο Ζάγκρεμπ, όταν οπαδοί της Ντινάμο και της Χάιντουκ ήρθαν στα χέρια.

Το περιστατικό σημειώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου, όταν οπαδοί της Χάιντουκ επέστρεφαν από τη Λιθουανία, όπου η ομάδα τους είχε αντιμετωπίσει τη Ζάλγκιρις. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, οπαδοί της Ντινάμο είχαν πληροφορηθεί την επιστροφή τους και περίμεναν στο αεροδρόμιο.

Οι δύο πλευρές συναντήθηκαν στον χώρο στάθμευσης και ακολούθησε μαζική συμπλοκή, με γροθιές και κλωτσιές. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, περίπου 50 άτομα συμμετείχαν στα επεισόδια, ενώ από τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φαίνεται πως υπήρξαν και τραυματισμοί.