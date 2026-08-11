Η απάντηση του Φρανσίσκο για τη βαριά ήττα της Γαλλίας από το Μάρεϊ Στέιτ

Συζητήσεις στη Γαλλία προκάλεσε η βαριά ήττα της επίλεκτης γαλλικής ομάδας από το Μάρεϊ Στέιτ, με το κολεγιακό πρόγραμμα να επικρατεί με το εντυπωσιακό 110-72. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο ήταν ο κορυφαίος σκόρερ της γαλλικής πλευράς, καθώς αγωνίστηκε για περίπου 30 λεπτά και ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

Η μεγάλη διαφορά στο σκορ προκάλεσε αντιδράσεις στα social media, με αρκετούς να σχολιάζουν το γεγονός πως μία ομάδα που παρουσιάστηκε ως γαλλική γνώρισε ήττα με 38 πόντους από ένα κολεγιακό πρόγραμμα.

Ο Φρανσίσκο, μάλιστα, απαντώντας σε σχετική ανάρτηση που περιείχε το φύλλο αγώνα, σχολίασε χαρακτηριστικά: «Είστε σοβαροί τώρα;»

Ωστόσο, στη συνέχεια ο Γάλλος γκαρντ θέλησε να βάλει τα πράγματα στη σωστή τους διάσταση. Όπως εξήγησε, για τον ίδιο το παιχνίδι αποτέλεσε ουσιαστικά την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση, ενώ ο Γκέρσον Γιαμπουσέλε ενσωματώθηκε στην ομάδα μόλις κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου.

Παράλληλα, οι περισσότεροι παίκτες της γαλλικής ομάδας δεν είχαν προηγούμενη αγωνιστική επαφή μεταξύ τους, καθώς το σύνολο σχηματίστηκε μόλις λίγες ώρες πριν από το φιλικό. Στην αποστολή υπήρχαν, μάλιστα, και νεαροί αθλητές ηλικίας 17 ετών.

Στον αντίποδα, το Μάρεϊ Στέιτ είχε σημαντικό πλεονέκτημα προετοιμασίας, αφού οι παίκτες του δουλεύουν μαζί από την 1η Ιουνίου, έχοντας ήδη αφομοιώσει συγκεκριμένα επιθετικά και αμυντικά συστήματα.

«Απλώς μαζευτήκαμε και παίξαμε απέναντι σε μια ομάδα που είναι μαζί από την 1η Ιουνίου, με επιθετικό και αμυντικό σύστημα και καλή ένταση», ανέφερε ο Φρανσίσκο.

Σε άλλο σχόλιό του, ο Γάλλος γκαρντ υπογράμμισε πως το Μάρεϊ Στέιτ διαθέτει καλό προπονητή και αξιόλογους παίκτες, ωστόσο η γαλλική ομάδα είχε διαφορετικό στόχο.

«Ήρθαμε, προσπαθούμε να επιστρέψουμε σε καλή κατάσταση και μέχρι εκεί», σημείωσε χαρακτηριστικά.