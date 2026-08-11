Sold Out ανακοίνωσε η Άντερλεχτ για τη ρεβάνς με τον ΠΑΟΚ

Την πρόκρισή του στα playoffs του Europa League διεκδικεί το βράδυ της Πέμπτης (13/08, 21:30) ο ΠΑΟΚ, ο οποίος καλείται να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 από την Άντερλεχτ στο πρώτο παιχνίδι της Τούμπας.

Ο «Δικέφαλος» θα φιλοξενηθεί στο «Lotto Park», γνωρίζοντας πως χρειάζεται τη νίκη για να συνεχίσει την ευρωπαϊκή του πορεία στη διοργάνωση. Ο βελγικός σύλλογος ανακοίνωσε την Τρίτη (11/08) ότι εξαντλήθηκαν όλα τα διαθέσιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση του τρίτου προκριματικού γύρου του Europa League.