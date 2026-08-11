Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης: Στα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο ο Σίσκος

Ο Απόστολος Σίσκος επιβεβαίωσε τα προγνωστικά και πήρε το εισιτήριο για τα ημιτελικά των 200μ. ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης που διεξάγεται στο Παρίσι.

Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε στη δεύτερη θέση της τρίτης προκριματικής σειράς, σημειώνοντας χρόνο 1:55,64. Η επίδοσή του ήταν η τέταρτη καλύτερη συνολικά στα προκριματικά.

Ο Σίσκος θα επιστρέψει στην πισίνα το βράδυ της Τρίτης, στις 20:33, με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση στον μεγάλο τελικό του αγωνίσματος.