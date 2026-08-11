Citizen Tsuyosa Shore Time Slip: Όταν το value for money έχει στυλ

Το πιο cool Tsuyosa της Citizen είναι έτοιμο για παραλία αλλά δεν πρόκειται για μια απλή περίπτωση ωραίου αξεσουάρ. Είναι φτιαγμένο για τον καρπό ενός ανθρώπου που θέλει ένα ρολόι με προσωπικότητα, που να μπορεί να βγει για ποτό το βράδυ, να πάει διακοπές, να συνοδεύσει ένα λινό πουκάμισο και, την επόμενη ημέρα, να βρεθεί χωρίς δράματα δίπλα σε ένα μαγιό.

Και όλα αυτά χωρίς να φωνάζει «κοιτάξτε πόσο ακριβό είναι» κάτι που αποτελεί μεγάλο μέρος της γοητείας της σειράς Tsuyosa.

Το καλοκαίρι σε ένα καντράν

Η Citizen έχει καταφέρει με τη σειρά Tsuyosa να βρει μία από τις πιο δύσκολες ισορροπίες στην ωρολογοποιία, που είναι να δημιουργήσει ένα ρολόι που δείχνει μεν premium, χωρίς όμως να γίνεται «δήθεν».

Το “Shore Time Slip” πηγαίνει αυτή τη φιλοσοφία ένα βήμα παρακάτω. Η έμπνευση έρχεται από την παραλία, το φως που αλλάζει λίγο πριν δύσει ο ήλιος και εκείνη τη χαρακτηριστική αίσθηση του καλοκαιριού όπου, για κάποιον ανεξήγητο λόγο, όλοι αποφασίζουμε ότι ο χρόνος μπορεί να περιμένει.

Το μεγαλύτερο ατού του μοντέλου είναι φυσικά το καντράν, με το fumé εφέ να δημιουργεί μια διαβάθμιση χρώματος που αλλάζει οπτικά όσο πέφτει πάνω του το φως, την ώρα που η υφή με τους μικροσκοπικούς «κόκκους» προσθέτει βάθος. Οι χρυσαφί ενδείξεις ολοκληρώνουν το ρετρό αποτέλεσμα και κάνουν το σύνολο να δείχνει πολύ πιο ακριβό από αυτό που πραγματικά είναι.

40 χιλιοστά και όσο πρέπει

Η κάσα παραμένει στα 40mm, δηλαδή σε μία διάσταση που δύσκολα θα προβληματίσει κάποιον. Δηλαδή δεν είναι ούτε υπερβολικά μικρό για τα σημερινά δεδομένα, ούτε από εκείνα τα τεράστια ρολόγια που μοιάζουν σαν να προσπαθούν να φορέσουν τον καρπό σου.

Η κάσα είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι και συνδυάζει βουρτσισμένες και γυαλισμένες επιφάνειες, δημιουργώντας τις απαραίτητες αντανακλάσεις ώστε να μη δείχνει επίπεδη.

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Το ενσωματωμένο μπρασελέ τριών συνδέσμων κάνει επίσης αρκετή δουλειά. Ακολουθεί φυσικά τον καρπό και δίνει στο Tsuyosa αυτή τη χαρακτηριστική sport-chic αισθητική που το κάνει να μπορεί να σταθεί εξίσου εύκολα με T-shirt και sneakers ή με πουκάμισο και παντελόνι.

Και μετά υπάρχει η κορώνα στη θέση 4, μία μικρή μεν λεπτομέρεια που όμως κάνει μεγάλη διαφορά τόσο αισθητικά όσο και εργονομικά, αφήνοντας το προφίλ της κάσας καθαρό και αποφεύγοντας το κλασικό «γιατί η κορώνα καρφώνεται πάνω στο χέρι μου;» που έχουμε όλοι ζήσει με κάποια ρολόγια.

Αυτόματος μηχανισμός, γιατί το quartz δεν είναι πάντα η απάντηση

Στο εσωτερικό βρίσκεται ο Citizen Calibre 8210, ένας δοκιμασμένος αυτόματος μηχανισμός που λειτουργεί στα 21.600 alternations per hour, δηλαδή στα 3Hz, και προσφέρει περίπου 42 ώρες power reserve.

Με απλά λόγια: δεν χρειάζεται μπαταρία και ο μηχανισμός φορτίζει καθώς κινείται ο καρπός σου, όπως συμβαίνει με ένα καλό Rolex.

Αν είσαι από αυτούς που τους αρέσει να βλέπουν τι συμβαίνει κάτω από το καντράν, η Citizen έχει αφήσει και τη δυνατότητα να χαζεύεις τον μηχανισμό μέσα από τη διάφανη πίσω πλευρά της κάσας.

Μπροστά, το κρύσταλλο ζαφειριού είναι άλλη μία ευχάριστη έκπληξη στην κατηγορία, με το χαρακτηριστικό cyclops πάνω από το παράθυρο της ημερομηνίας στη θέση 3.

Είναι από εκείνες τις λεπτομέρειες που δεν τις εκτιμάς απαραίτητα την πρώτη ημέρα, αλλά μετά από μερικούς μήνες χρήσης συνειδητοποιείς ότι κάνουν τη διαφορά.

Τη ίδια στιγμή, το Tsuyosa “Shore Time Slip” δείχνει σαν ρολόι που θα μπορούσε να έχει βγει απευθείας από κάποιο καταδυτικό της δεκαετίας του ’70, χάρη στην αισθητική της στεφάνης και το συνολικό του design.

Δεν πρόκειται, όμως, για dive watch, καθώς η στεγανότητα των 100 μέτρων είναι αρκετή για καθημερινή χρήση, κολύμπι και θαλάσσια σπορ, οπότε μπορείς να το πάρεις μαζί σου στις διακοπές χωρίς να συμπεριφέρεσαι σαν να κουβαλάς πάνω σου ένα εξαιρετικά ευαίσθητο κομμάτι υψηλής ωρολογοποιίας.

Limited Edition, αλλά όχι ακριβώς… limited

Ναι, το “Shore Time Slip” είναι Limited Edition, αν και δεν χρειάζεται να αρχίσεις να τσακώνεσαι με άλλους συλλέκτες για το τελευταίο διαθέσιμο κομμάτι.

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Η Citizen θα κατασκευάσει 12.000 κομμάτια, αριθμός που μπορεί να ακούγεται εντυπωσιακός δίπλα στη λέξη «limited», αλλά πρακτικά σημαίνει ότι δεν μιλάμε για κάποιο σπάνιο ρολόι που θα εξαφανιστεί από την αγορά σε πέντε λεπτά, ειδικά από τη στιγμή που η τιμή του βρίσκεται στα € 359.

Γιατί το Tsuyosa δεν μοιάζει να φτιάχτηκε για να μείνει κλεισμένο σε ένα κουτί, αλλά για να φορεθεί.

Το φοράς με μαγιό, το ίδιο με λινό ή με T-shirt, ακόμα και τον χειμώνα, όταν έχεις βαρεθεί να κοιτάς το ίδιο «σοβαρό» ρολόι κάθε μέρα.

Σε κάθε δηλαδή περίσταση της εποχής. Όποια και αν είναι αυτή…