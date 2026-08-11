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«Στο στόχαστρο της Σκεντερμπέου ο Ντέιβιντ Χότζα του Παναιτωλικού»

Η Σκεντερμπέου βρίσκεται κοντά σε συμφωνία με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του Ντέιβιντ Χότζα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα από την Αλβανία.

«Στο στόχαστρο της Σκεντερμπέου ο Ντέιβιντ Χότζα του Παναιτωλικού»
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Τον Ντέιβιντ Χότζα με τη φανέλα της Σκεντερμπέου στέλνουν δημοσιεύματα από την Αλβανία, κάνοντας λόγο για προχωρημένες επαφές με τον Παναιτωλικό για την απόκτηση του νεαρού επιθετικού.

Σύμφωνα με το «Korça Boom», η ομάδα της Κορυτσάς βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την απόκτηση του 19χρονου φορ, τον οποίο παρακολούθησε σε φιλική αναμέτρηση απέναντι στην U19 του Παναιτωλικού. Ο Χότζα αγωνίστηκε ως αρχηγός της ελληνικής ομάδας και φέρεται να άφησε θετικές εντυπώσεις.

Όπως αναφέρει το αλβανικό δημοσίευμα, ο Χότζα έχει καταγράψει 33 συμμετοχές με την ομάδα νέων του Παναιτωλικού, έχοντας σημειώσει 13 γκολ και μοιράσει 3 ασίστ.

Παράλληλα, το 2025 υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο με την πρώτη ομάδα του Παναιτωλικού, ενώ έχει ήδη πραγματοποιήσει τέσσερις συμμετοχές με την ανδρική ομάδα.

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