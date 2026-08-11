Μάνταλος: «Κάθε τίτλος είναι ευπρόσδεκτος»

Ο Πέτρος Μάνταλος τόνισε πως η ομάδα που θα είναι πιο διψασμένη και εύστοχη θα κατακτήσει τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, σχολιάζοντας και το γεγονός πως η αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί παρουσία των οπαδών και των δύο ομάδων.

Αναλυτικά:

Για το αν λείπει ένα σούπερ καπ από τη συλλογή του: «Όταν υπάρχει ένας τίτλος, είναι ευπρόσδεκτος. Δεν δίνω βάση στους αριθμούς, είμαστε εδώ για να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να πάρουμε το τρόπαιο».

Για την παρουσία φιλάθλων και των δύο ομάδων: «Είναι το λογικό, να συμβαίνει αυτό. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που μοιάζει απίθανο. Όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν σε τέτοια γήπεδα και οι αρμόδιοι πρέπει να το κοιτάξουν πως να γυρίσει ομαλά. Λείπει από τον κόσμο και εμένα προσωπικά πολύ να βλέπω παιχνίδια με φιλάθλους και των δύο ομάδων».