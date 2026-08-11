Κόντης: «Θέλουμε τον τίτλο, η ομάδα μας μεγαλώνει»

Τη μεγάλη ευκαιρία για ένα ακόμα τρόπαιο σχολίασε ο προπονητής του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, λίγες ώρες πριν τον τελικό του Super Cup με την ΑΕΚ, τονίζοντας τη σημασία του να βλέπει την ομάδα του να πηγαίνει κάθε φορά όλο και πιο μακριά.

Αναλυτικά δήλωσε:

Για το κίνητρο του ΟΦΗ: «Τεράστιο το κίνητρο. Η ομάδα μεγαλώνει γιατί διεκδικεί τίτλους. Αύριο έχουμε ξανά την ευκαιρία να κατακτήσουμε έναν τελικό, ένα τρόπαιο. Πρέπει να δώσουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Δεν είναι εύκολο το πρώτο ματς της χρονιάς, αλλά είμαστε ο ΟΦΗ, παίζουμε στην έδρα μας, νιώθουμε καλά και θα διεκδικήσουμε το τρόπαιο». Για το γεγονός ότι οι δύο ομάδες βρίσκονται στην αρχή της σεζόν και πού μπορούν να στηριχθούν: «Η ΑΕΚ με σκληρή δουλειά και εργατικότητα πανάξια κέρδισε το πρωτάθλημα. Μας αρέσει η πρόκληση. Παίζουμε με μία από τις πιο ποιοτικές ομάδες του πρωταθλήματος, μία ομάδα με κορμό και ίδιο προπονητή. Το ματς θα είναι πολύ δύσκολο. Θα υπάρχει κόσμος και των δύο ομάδων, θα είναι μία ωραία ατμόσφαιρα και πάνω απ’ όλα πρέπει να το ευχαριστηθούμε.

Θα κριθεί στην αποτελεσματικότητα, πρέπει να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Τα ματς αυτά κρίνονται στο πόσο συγκεντρωμένος είσαι. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από τα πόδια μας για να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Δεν μπορώ να πω ότι έχουμε πλεονέκτημα. Παίζουμε με την ΑΕΚ που έχει πολλούς τελικούς, εμείς τώρα μεγαλώνουμε. Μας κάνει να είμαστε καλά το ότι πήραμε το Κύπελλο πέρυσι. Δεν δημιουργεί πίεση, αλλά δίψα για κάτι παραπάνω, να διεκδικήσουμε ό,τι μπορούμε παιχνίδι με παιχνίδι. Αύριο είναι σημαντικό παιχνίδι, είναι παιχνίδι τροπαίου και θα δώσουμε τα πάντα». Για τον κανονισμό των νεαρών ποδοσφαιριστών: «Δεν μας προβληματίζει γιατί έχουμε δυναμώσει σε νεαρούς τα τελευταία χρόνια. Η Κρήτη έχει πολύ ταλέντο και η ομάδα μας το συγκεντρώνει από την ακαδημία για να έχει παίκτες στην πρώτη ομάδα. Είχα αρκετούς παίκτες και πέρυσι».

Για το ότι πρόκειται για το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν: «Για εμάς υπάρχει μόνο το αυριανό παιχνίδι. Είναι σημαντικό, είναι τρόπαιο, πρέπει να δώσουμε τα πάντα. Δεν έχουμε συνηθίσει, δεν θα παίζουμε κάθε χρόνο τελικό, οπότε όποτε έχουμε την ευκαιρία πρέπει να ορμάμε».