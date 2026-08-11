Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ από τη Δεσπολλάρη στα 800μ.

Η Γεωργία Δεσπολλάρη πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση στα 800μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ με 1:59.29. Ωστόσο, η 16η θέση στη συνολική κατάταξη δεν της επέτρεψε να προκριθεί στα ημιτελικά.

Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ από τη Δεσπολλάρη στα 800μ.
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ιστορική επίδοση σημείωσε η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, καθώς κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 6η θέση της πρώτης προκριματικής σειράς με χρόνο 1:59.29, βελτιώνοντας το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ που κρατούσε για 21 χρόνια. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση ήταν το 1:59.79, που είχε σημειώσει η Μαρία Παπαδοπούλου στα Τσικλητήρεια.

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση και το νέο εθνικό ρεκόρ, η Δεσπολλάρη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς κατέλαβε την 16η θέση στη συνολική κατάταξη των προκριματικών.

COMMENTS
LATEST NEWS
19:36 CONFERENCE LEAGUE

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Εκπλήξεις στην «πράσινη» ενδεκάδα

19:33 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας

19:16 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάχα Άλι – Χωρίς απρόοπτα η προπόνηση

19:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκανε δικό της τον Ουσμάν Ντιομαντέ

18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τρίκαλα – ΑΕΛ: Live streaming το θεσσαλικό ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία στο Κύπελλο Ελλάδας

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Νάστοβ στο τεχνικό τιμ

18:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket U16: Στα προημιτελικά η Εθνική Παίδων – Νίκησε τη Σλοβενία!

18:13 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός

18:00 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

17:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συμφωνία ΚΑΕ και Α.Σ. ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πυλαίας

17:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας: Το ματς που θα «βγάλει» τον αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League

17:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παρελθόν ο Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας