Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου: Νέο πανελλήνιο ρεκόρ από τη Δεσπολλάρη στα 800μ.

Ιστορική επίδοση σημείωσε η Γεωργία Δεσπολλάρη στα 800μ. του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου στο Μπέρμιγχαμ, καθώς κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ του αγωνίσματος.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια τερμάτισε στην 6η θέση της πρώτης προκριματικής σειράς με χρόνο 1:59.29, βελτιώνοντας το προηγούμενο εθνικό ρεκόρ που κρατούσε για 21 χρόνια. Η προηγούμενη κορυφαία επίδοση ήταν το 1:59.79, που είχε σημειώσει η Μαρία Παπαδοπούλου στα Τσικλητήρεια.

Παρά την εξαιρετική εμφάνιση και το νέο εθνικό ρεκόρ, η Δεσπολλάρη δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στα ημιτελικά, καθώς κατέλαβε την 16η θέση στη συνολική κατάταξη των προκριματικών.