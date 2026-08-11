«Έφυγε» από τη ζωή ο Μιχάλης Τσολάκης

«Έφυγε» από τη ζωή σε ηλικία 97 ετών ο Μιχάλης Τσολάκης, ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σπρίντερ της δεκαετίας του ’50.

«Έφυγε» από τη ζωή ο Μιχάλης Τσολάκης
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Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 97 ετών άφησε ο Μιχάλης Τσολάκης, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες σπρίντερ της δεκαετίας του ’50.

Ο Τσολάκης, ο οποίος αγωνίστηκε με τα χρώματα του Εθνικού Γ.Σ., είχε κατακτήσει τον τίτλο του πανελληνιονίκη στα 100μ. το 1951 και στα 200μ. το 1954. Παράλληλα, είχε στεφθεί βαλκανιονίκης στα 4x100μ. το 1953, ενώ είχε κατακτήσει και το ασημένιο μετάλλιο στη μικρή σκυταλοδρομία στους Μεσογειακούς Αγώνες του 1951.

Μετά την ολοκλήρωση της αθλητικής του διαδρομής, παρέμεινε ενεργός στον χώρο του στίβου, έχοντας διατελέσει παράγοντας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του ΣΕΓΑΣ.

Η οικογένειά του είχε επίσης έντονη παρουσία στον ελληνικό στίβο. Η κόρη του, Ζίνα Τσολάκη, διακρίθηκε στα σπριντ, ενώ η σύζυγός του, Νίτσα Χόροβιτς, αγωνίστηκε στις μεσαίες αποστάσεις και αργότερα συμμετείχε στην επιτροπή γυναικών του ΣΕΓΑΣ.

Η πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, Σοφία Σακοράφα, καθώς και το σύνολο του διοικητικού συμβουλίου της Ομοσπονδίας εξέφρασαν τα ειλικρινή τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του εκλιπόντος.

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