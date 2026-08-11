· Ντένβερ Νάγκετς · Παναθηναϊκός

Nuggets Nation: «Ο Γιαννακόπουλος μετακινεί… βουνά για να πάρει τους παίκτες που θέλει»

Η σελίδα Nuggets Nations, που αριθμεί περί τους 130.000 followers και ασχολείται με τα όσα συμβαίνουν στην ομάδα του Ντένβερ, αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο σχολιάζοντας τις δηλώσεις του αναφορικά με την προσπάθειά του να φέρει στον Παναθηναϊκό τον Νίκολα Γιόκιτς.

Nuggets Nation: «Ο Γιαννακόπουλος μετακινεί… βουνά για να πάρει τους παίκτες που θέλει»
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Η συνέντευξη που παραχώρησε ο Δημήτρη Γιαννακόπουλος στο podcast «Euro Insiders» δεν προκάλεσε αίσθηση μόνο στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, αλλά και στο ΝΒΑ. Η αποκάλυψη του ιδιοκτήτη των επτά φορές πρωταθλητών Ευρώπης αναφορικά με την προσπάθειά του να εξαγοράσει το συμβόλαιο του Σέρβου σούπερ σταρ δεν πέρασε ασχολίαστη στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Οι δηλώσεις του Δημήτρη Γιαννακόπουλου αναπαρήχθησαν από μεγάλα ειδησιογραφικά sites, ενώ η fan page της ομάδας του Ντένβερ, που αριθμεί περίπου 130.000 followers, «Nuggets Nation» αποθέωσε τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο για την προσπάθειά του.

Όπως αναφέρει το Nuggets Nation:

«Με όλη την αβεβαιότητα που περιβάλλει τους Νάγκετς φέτος, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στον Νικόλα Γιόκιτς.

Το ενδιαφέρον δεν περιορίζεται εντός NBA, αλλά επεκτείνεται και στην Ευρώπη. Μία από τις ομάδες που τον έχουν στο «στόχαστρο»; Ο Παναθηναϊκός στην Ελλάδα. Οι «πράσινοι» αποτελούν μία από τις κορυφαίες ομάδες του ελληνικού και ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ στο παρελθόν έχουν εμπιστευτεί αρκετούς πρώην παίκτες των Νάγκετς, όπως ο Κένεθ Φαρίντ και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποκάλυψε πρόσφατα ότι προσπάθησε να αποσπάσει τον Γιόκιτς από το NBA, και συνεχίζει την προσπάθεια. Ο Γιόκιτς διανύει ουσιαστικά τον τελευταίο χρόνο του τρέχοντος συμβολαίου του, εφόσον αποφασίσει να αρνηθεί την player option που έχει για τη σεζόν 2027-28.

Ο ισχυρός άνδρας του Παναθηναϊκού είναι γνωστός για την ικανότητά του να μετακινεί βουνά προκειμένου να αποκτήσει τους παίκτες που επιθυμεί. Μπορεί όλο αυτό να ακούγεται σαν αστείο, αλλά υπάρχει μια πιθανότητα, έστω και ελάχιστη, ο "Joker" να διασχίσει τον Ατλαντικό».

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