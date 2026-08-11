Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: «Επίθεση» με βεγγαλικά στους Πειραιώτες από οπαδούς των Ολλανδών (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (11/8,20:30), στη ρεβάνς του 0-0 από το πρώτο ματς στο Φάληρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξει τα ρέστα της για το εισιτήριο στα playoffs της διοργάνωσης, με τους Ολλανδούς να επιχειρούν να ταράξουν την ηρεμία των Πειραιωτών.

Μερίδα οπαδών της Ναϊμέγκεν βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του Ολυμπιακού και πέταξε βεγγαλικά προκειμένου να ξυπνήσει τους παίκτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν παρόμοιο περιστατικό, καθώς έχει γίνει ξανά πριν από τα ματς με Φερεντσβάρος και Αϊντχόφεν.