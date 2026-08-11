· Ολυμπιακός

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: «Επίθεση» με βεγγαλικά στους Πειραιώτες από οπαδούς των Ολλανδών (vid)

Λίγες ώρες πριν τη ρεβάνς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν, οι οπαδοί των Ολλανδών βρέθηκαν έξω από το ξενοδοχείο των Πειραιωτών και πέταξαν βεγγαλικά για να τους ξυπνήσουν.

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: «Επίθεση» με βεγγαλικά στους Πειραιώτες από οπαδούς των Ολλανδών (vid)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν για τον 3ο προκριματικό γύρο του Champions League (11/8,20:30), στη ρεβάνς του 0-0 από το πρώτο ματς στο Φάληρο.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα παίξει τα ρέστα της για το εισιτήριο στα playoffs της διοργάνωσης, με τους Ολλανδούς να επιχειρούν να ταράξουν την ηρεμία των Πειραιωτών.

Μερίδα οπαδών της Ναϊμέγκεν βρέθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης έξω από το ξενοδοχείο που έχει καταλύσει η αποστολή του Ολυμπιακού και πέταξε βεγγαλικά προκειμένου να ξυπνήσει τους παίκτες.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν παρόμοιο περιστατικό, καθώς έχει γίνει ξανά πριν από τα ματς με Φερεντσβάρος και Αϊντχόφεν.

Δείτε το βίντεο:

COMMENTS
LATEST NEWS
19:36 CONFERENCE LEAGUE

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Εκπλήξεις στην «πράσινη» ενδεκάδα

19:33 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας

19:16 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάχα Άλι – Χωρίς απρόοπτα η προπόνηση

19:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκανε δικό της τον Ουσμάν Ντιομαντέ

18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τρίκαλα – ΑΕΛ: Live streaming το θεσσαλικό ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία στο Κύπελλο Ελλάδας

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Νάστοβ στο τεχνικό τιμ

18:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket U16: Στα προημιτελικά η Εθνική Παίδων – Νίκησε τη Σλοβενία!

18:13 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός

18:00 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

17:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συμφωνία ΚΑΕ και Α.Σ. ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πυλαίας

17:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας: Το ματς που θα «βγάλει» τον αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League

17:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παρελθόν ο Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας