Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Με Μπόνγκα η Γερμανία στο «παράθυρο» του Αυγούστου

Η Γερμανία έχει μπροστά της τα πρώτα δύο παιχνίδια για τη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ.

Θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία (27/8, 21:00) στην Κολωνία και την Πολωνία (30/8, 15:45) στο Γκντανσκ, με τον ομοσπονδιακό προπονητή, Άλεξ Μουμπρού, να καλεί 15 παίκτες.

Ο Ίζακ Μπόνγκα του Παναθηναϊκού είναι ξανά στην αποστολή, που περιλαμβάνει και τρεις NBAers. Ο αρχηγός Ντένις Σρέντερ των Καβαλίερς ξεχωρίζει, ενώ επίσης κλήθηκαν ο Τρίσταν ντα Σίλβα των Ορλάντο Μάτζικ κι ο Αϊζέια Χαρτενστάιν των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Αναλυτικά η αποστολή: Ίζακ Μπόνγκα, Όσκαρ Ντα Σίλβα, Τρίσταν Ντα Σίλβα, Ντάνιελ Τάις, Νέλσον Βάιντεμαν, Λόις Ολίντε, Ντένις Σρέντερ, Κάι Μπρούνκε, Μάλτε Ντέλοου, Κόστια Μουσίντι, Γιοχάνες Τίμαν, Αντρέας Ομπστ, Ντέιβιντ Κρέιμερ, Αϊζάια Χάρτενσταϊν