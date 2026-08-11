Στο Μαρούσι ο Λανς Γουέαρ

Το Μαρούσαι ανακοίνωσε την απόκτηση του Λανς Γουέαρ, ο οποίος μετακομίζει στην Αθήνα έπειτα από την παρουσία του στον Ηρακλή την περασμένη σεζόν.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ Γ.Σ. ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 1896 ανακοινώνει την απόκτηση του Lance Ware (25 χρονών, 2.06 μέτρα) για δυο χρόνια (ένα συν ένα). Ο Αμερικανός σέντερ αγωνίστηκε στο περσινό πρωτάθλημα της Stoiximan GBL με την φανέλα του Ηρακλή, που ήταν ο πρώτος σταθμός της επαγγελματικής του καριέρας. Είχε απολογισμό 7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1 ασίστ κατά μέσο όρο σε 24 ματς.

Ο Λανς Ουέαρ γεννήθηκε στις 8 Φεβρουαρίου του 2001 στο Burlington του New Jersey. Έχει ύψος 2,06 μ. και αγωνίζεται στη θέση του center. Έπαιξε στο Camden High School του New Jersey και ξεκίνησε την κολεγιακή του καριέρα από το φημισμένο Πανεπιστήμιο του Kentucky. Εκεί έμεινε μια τριετία (2020-2023), παίζοντας συνολικά 77 αγώνες, υπό τις οδηγίες του Τζον Καλιπάρι.

Τη σεζόν 2023-2024 μετακόμισε στο Villanova και την τελευταία του χρονιά (2024-2025) έπαιξε για το Texas-Arlington όπου έκανε τις καλύτερες εμφανίσεις της κολεγιακής του καριέρας. Σε 26 παιχνίδια είχε κατά μέσο όρο : 13,4 πόντους, 9,6 ριμπάουντ, 1,4 ασίστ, 1,3 κλεψίματα και 1,5 κοψίματα, με ποσοστό 58,2% στα δίποντα, σε 32,5 λεπτά συμμετοχής.

Το ρεκόρ πόντων του στο NCAA είναι οι 26 που σημείωσε δυο φορές παίζοντας για το Texas-Arlington και στο ελληνικό πρωτάθλημα οι 15 που πέτυχε κόντρα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό. Στα ριμπάουντ είναι τα 17 σε αγώνα του Texas-Arlington και στην Ελλάδα τα 12 που μάζεψε σε αγώνα κόντρα στο Περιστέρι.

Lance, καλωσόρισες στην οικογένεια του Αμαρουσίου».