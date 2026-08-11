Παναθηναϊκός: «Πρόταση στην Τζιρόνα για Ιβάν Μαρτίν», λένε οι Ισπανοί - Ποια είναι η αλήθεια

Ο Παναθηναϊκός ψάχνει μία ακόμη βασική μεταγραφική κίνηση, χωρίς αυτό να σημαίνει πως θα σταματήσει εκεί. Ο κεντρικός μέσος που θα αποκτηθεί, όμως, θέλουν οι «πράσινοι» να είναι παίκτης που θα κάνει τη διαφορά.

Στην αναζήτηση αυτή, έρχονται διαρκώς δημοσιεύματα από το εξωτερικό, αναφορικά με φημολογούμενο ενδιαφέρον του «τριφυλλιού». Αυτό έγινε και στην Ισπανία, με την τελευταία αναφορά να θέλει τον Παναθηναϊκό να έχει κάνει πρόταση για τον Ιβάν Μαρτίν της Τζιρόνα.

Το όνομά του είχε ακουστεί και στην αρχή του καλοκαιριού. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το δημοσίευμα:

«Η Σανταντέρ και η Βαγιεκάνο έχουν ρωτήσει για τον ποδοσφαιριστή, αλλά δεν είναι οι μόνες που ενδιαφέρονται. Ο Βάσκος παίκτης έχει, επίσης, δύο προσφορές από την Τουρκία και μία από τον Παναθηναϊκό. Θα περιμένει για να πάρει την καλύτερη απόφαση για την καριέρα του».

Ο Ιβάν Μαρτίν είναι 27 ετών, αγωνίζεται στον άξονα των χαφ και την περασμένη σεζόν είχε 35 ματς. Το συμβόλαιό του λήγει το 2028 και η Βιγιαρεάλ διατηρεί το 30% των δικαιωμάτων του.

🔴 Iván Martín podría salir del Girona. El centrocampista tiene sobre la mesa propuestas de Rayo Vallecano y Racing de Santander. Dos clubes de Turquía y el Panathinaikos también han preguntado por su situación. Cláusula de 20 millones.



5º futbolista con más partidos en la… — Álvaro Borrego (@alvaritomfs) August 11, 2026