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Παρελθόν ο Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Παντελή Μπούτσκο, ο οποίος αποχωρεί από το τεχνικό επιτελείο του «Δικεφάλου» έπειτα από μια πολυετή παρουσία στον σύλλογο.

Παρελθόν ο Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ
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Παρελθόν από το τεχνικό επιτελείο του ΠΑΟΚ αποτελεί ο Παντελής Μπούτσκος, με την «ασπρόμαυρη» ΚΑΕ να ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Η ανακοίνωση:

«Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Παντελή Μπούτσκο.

Η παρουσία του στο προπονητικό επιτελείο του ΠΑΟΚ, τόσο ως assisant όσο και ως Head Coach αποτέλεσε μέρος μιας μακρόχρονης και ουσιαστικής συνεργασίας, που βασίστηκε στην αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Με τις γνώσεις, την εμπειρία και την αφοσίωσή του, συνέβαλε όλα αυτά τα χρόνια στην προσπάθεια του ΠΑΟΚ και την εξέλιξη της ομάδας, τιμώντας με συνέπεια τον ρόλο του.

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ τον ευχαριστεί θερμά για την πολυετή προσφορά του και του εύχεται κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής και προσωπικής του διαδρομής».

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