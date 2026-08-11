Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει προκαλέσει για μια ακόμα φορά σεισμό στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Στην αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους «EuroInsiders» αναφέρθηκε στην πρόταση που έκανε αυτό το καλοκαίρι για τον Νίκολα Γιόκιτς και την επιθυμία του να κάνει πράξη τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μια μεταγραφή που για πολλούς μοιάζει αδύνατη, αλλά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρος.

Ο διάσημος ατζέντης του Νίκολα Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επιβεβαίωσε -όπως ήταν αναμενόμενο- τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και μάλιστα έκανε λόγο για μια προσφορά που δεν έχει ξαναδεί στα 30 χρόνια που ασχολείται με τον χώρο.

«Όλα όσα δήλωσε ο Δημήτρης στη συνέντευξή του σχετικά με την προσφορά προς τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι αληθινά» είπε στη «Mozzart Sport» και πρόσθεσε:

«Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά».

Και κατέληξε: «Δεδομένης της πολύ άμεσης σχέσης που έχω μαζί του, του εξήγησα αμέσως ότι η προσφορά δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί».