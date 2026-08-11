· Παναθηναϊκός

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

Ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς επιβεβαίωσε την τεράστια πρόταση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για τον Νίκολα Γιόκιτς.

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει προκαλέσει για μια ακόμα φορά σεισμό στο παγκόσμιο μπάσκετ.

Στην αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχώρησε στους «EuroInsiders» αναφέρθηκε στην πρόταση που έκανε αυτό το καλοκαίρι για τον Νίκολα Γιόκιτς και την επιθυμία του να κάνει πράξη τη μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Μια μεταγραφή που για πολλούς μοιάζει αδύνατη, αλλά με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι σίγουρος.

Ο διάσημος ατζέντης του Νίκολα Γιόκιτς, Μίσκο Ραζνάτοβιτς, επιβεβαίωσε -όπως ήταν αναμενόμενο- τον διοικητικό ηγέτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και μάλιστα έκανε λόγο για μια προσφορά που δεν έχει ξαναδεί στα 30 χρόνια που ασχολείται με τον χώρο.

«Όλα όσα δήλωσε ο Δημήτρης στη συνέντευξή του σχετικά με την προσφορά προς τον Νίκολα Γιόκιτς, είναι αληθινά» είπε στη «Mozzart Sport» και πρόσθεσε:

«Στα 30 χρόνια που ασχολούμαι με αυτή τη δουλειά, δεν έχω συναντήσει ποτέ ξανά μια τέτοια προσφορά».

Και κατέληξε: «Δεδομένης της πολύ άμεσης σχέσης που έχω μαζί του, του εξήγησα αμέσως ότι η προσφορά δεν ήταν δυνατό να εξεταστεί».

COMMENTS
LATEST NEWS
19:33 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας

19:16 EUROPA LEAGUE

ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάχα Άλι – Χωρίς απρόοπτα η προπόνηση

19:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκανε δικό της τον Ουσμάν Ντιομαντέ

18:40 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τρίκαλα – ΑΕΛ: Live streaming το θεσσαλικό ντέρμπι που ανοίγει την αυλαία στο Κύπελλο Ελλάδας

18:34 ΜΠΑΣΚΕΤ

ΠΑΟΚ: Ενίσχυση με Νάστοβ στο τεχνικό τιμ

18:16 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurobasket U16: Στα προημιτελικά η Εθνική Παίδων – Νίκησε τη Σλοβενία!

18:13 BET ON

Η επιλογή της ΒΕΤΜΑΤ και του Ανδρέα Ματθαιακάκη για το ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός

18:00 EUROLEAGUE

Ραζνάτοβιτς για την πρόταση Γιαννακόπουλου σε Γιόκιτς: «30 χρόνια δεν έχω ξαναδεί τέτοια προσφορά»

17:51 ΜΠΑΣΚΕΤ

Συμφωνία ΚΑΕ και Α.Σ. ΠΑΟΚ για το κλειστό της Πυλαίας

17:51 CHAMPIONS LEAGUE

LIVE Καϊράτ – Λέφσκι Σόφιας: Το ματς που θα «βγάλει» τον αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League

17:28 GREEK BASKET LEAGUE

Παρελθόν ο Μπούτσκος από τον ΠΑΟΚ

17:08 MUNDOBASKET

Προκριματικά Μουντομπάσκετ: Με Μπόνγκα η Γερμανία στο «παράθυρο» του Αυγούστου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας