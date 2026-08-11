ΠΑΟΚ: Ατομικό πρόγραμμα για τον Τάχα Άλι – Χωρίς απρόοπτα η προπόνηση

Ο Τάχα Άλι ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα στην προπόνηση του ΠΑΟΚ την Τρίτη (11/8), καθώς συνεχίζει την προσπάθειά του να επιστρέψει σε κανονικούς ρυθμούς.

Ο Σουηδός εξτρέμ βρέθηκε το πρωί της Τρίτης στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας και προπονήθηκε ατομικά, ακολουθώντας το πρόγραμμα επανένταξής του. Ο 27χρονος δουλεύει σταδιακά, με στόχο να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του και να τεθεί ξανά στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι.

Ο Άλι είχε υποστεί εξάρθρωση ώμου στην πρεμιέρα του ΠΑΟΚ απέναντι στη Ντιναμό Κιέβου, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Πλέον έχει επιστρέψει στο γήπεδο και συνεχίζει με ατομικές ασκήσεις το πρόγραμμα αποκατάστασής του.

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Παράλληλα, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του ενόψει της ρεβάνς με την Άντερλεχτ. Το πρόγραμμα της προπόνησης περιλάμβανε rondo, τακτική και δουλειά στις στατικές φάσεις. Ατομικά γυμνάστηκε και ο Κίριλ Ντεσπόντοφ, ενώ ο Σουαλιό Μεϊτέ εξακολουθεί να ακολουθεί πρόγραμμα αποκατάστασης.

Η αποστολή του «Δικεφάλου» θα αναχωρήσει το πρωί της Τετάρτης (12/08) για τις Βρυξέλλες. Εκεί, το απόγευμα, οι παίκτες του ΠΑΟΚ θα προπονηθούν στο Lotto Park, όπου την Πέμπτη (13/8, 21:30) θα διεκδικήσουν την πρόκριση απέναντι στην Άντερλεχτ.