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Europa League: Η Καϊράτ περιμένει τον ΠΑΟΚ – Πάει Καζακστάν ο «Δικέφαλος» αν αποκλείσει την Άντερλεχ

Η Καϊράτ δεν τα κατάφερε στα προκριματικά του Champions League κι «υποβιβάστηκε» στο Europa League, ούσα, πλέον, πιθανή αντίπαλος του ΠΑΟΚ στα playoffs της διοργάνωσης.

Europa League: Η Καϊράτ περιμένει τον ΠΑΟΚ – Πάει Καζακστάν ο «Δικέφαλος» αν αποκλείσει την Άντερλεχ
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Η Λέφσκι Σόφιας νίκησε 1-0 και στη ρεβάνς την Καϊράτ και προκρίθηκε στα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ.

Η πρωταθλήτρια Καζακστάν, από την άλλη, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό ταξίδι της στο Europa League, εκεί όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με τον ΠΑΟΚ, σε περίπτωση, φυσικά, που ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποκλείσει την Άντερλεχτ, ανατρέποντας το 0-1 της Τούμπας.

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Σε περίπτωση που η ομάδα της Θεσσαλονίκης περάσει στα playoffs, το πρώτο παιχνίδι με την Καϊράτ θα διεξαχθεί στο Καζακστάν στις 20 Αυγούστου κι η ρεβάνς στις 27 του ίδιου μήνα στο γήπεδο της Τούμπας. Όσον αφορά στο κανάλι που θα δείξει τα ματς, αναμένεται να είναι το OPEN.

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