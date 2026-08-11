Αυτή είναι η Λέφσκι Σόφιας: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για την αντίπαλο της ΑΕΚ

Τρία εμπόδια έχει ήδη ξεπεράσει η Λέφσκι Σόφιας στην ευρωπαϊκή της διαδρομή και πλέον βρίσκεται απέναντι από την ΑΕΚ, με τις δύο ομάδες να διεκδικούν στα playoffs το εισιτήριο για τη League Phase του Champions League.

Η πρωταθλήτρια Βουλγαρίας έχει ξεκινήσει τη νέα αγωνιστική περίοδο χωρίς ήττα. Σε δέκα παιχνίδια σε Champions League και πρωτάθλημα μετρά οκτώ νίκες και δύο ισοπαλίες, δείχνοντας από νωρίς ότι η περσινή κατάκτηση του τίτλου δεν αποτέλεσε συγκυριακό γεγονός.

Η Λέφσκι έχει ήδη εξασφαλίσει τη συμμετοχή της τουλάχιστον στη League Phase του Europa League. Η πρόκριση, ωστόσο, απέναντι στην ΑΕΚ αποτελεί πλέον τον μεγάλο στόχο της, καθώς η ομάδα της Σόφιας θέλει να επιστρέψει στο κορυφαίο επίπεδο του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Η ευρωπαϊκή διαδρομή μέχρι τα playoffs

Η πορεία της Λέφσκι στα προκριματικά του Champions League ξεκίνησε απέναντι στην Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Η βουλγαρική ομάδα πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι, επικρατώντας 4-0, ενώ στη ρεβάνς έμεινε στο 1-1.

Επόμενος αντίπαλος ήταν η Ουνιβερσιτάτεα Κραϊόβα. Η Λέφσκι επικράτησε 1-0 στο πρώτο ματς και πήρε την πρόκριση μετά το 2-2 της δεύτερης αναμέτρησης.

Στον προηγούμενο γύρο περίμενε η Καϊράτ Αλμάτι κι η ομάδα του Χούλιο Βελάθκεθ κατάφερε να πανηγυρίσει δύο νίκες, αμφότερες με 1-0, παίρνοντας έτσι το εισιτήριο για τα playoffs.

Την ίδια στιγμή, στο βουλγαρικό πρωτάθλημα έχει κάνει το απόλυτο σε τέσσερις αγωνιστικές και βρίσκεται στην κορυφή μαζί με τη Λουντογκόρετς.

Από την επιστροφή στην κορυφή στην ευρωπαϊκή πρόκληση

Η Λέφσκι χρειάστηκε 17 χρόνια για να πανηγυρίσει ξανά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο περσινός τίτλος ήταν ο 27ος στην ιστορία του συλλόγου και παράλληλα έβαλε τέλος σε ένα εντυπωσιακό σερί της Λουντογκόρετς, η οποία είχε κατακτήσει 14 συνεχόμενα πρωταθλήματα.

Η διαφορά στο τέλος της σεζόν ήταν μάλιστα μεγάλη, καθώς η Λέφσκι τερμάτισε 14 βαθμούς μπροστά από τη Λουντογκόρετς και την ΤΣΣΚΑ.

Πίσω από αυτή την επιτυχία βρίσκεται ο Χούλιο Βελάθκεθ. Ο 44χρονος Ισπανός αποτελεί τον άνθρωπο που ανέλαβε να επαναφέρει τη Λέφσκι στην κορυφή και πανηγύρισε στη Βουλγαρία τον πρώτο τίτλο πρωταθλήματος της προπονητικής του καριέρας.

Ο Βελάθκεθ έχει εργαστεί ως πρώτος προπονητής από το 2006, έχοντας περάσει μεταξύ άλλων από τους πάγκους των Βιγιαρεάλ, Μπέτις, Μπελενένσες, Αλκορκόν, Ουντινέζε, Σετούμπαλ, Μαρίτιμο, Αλαβές, Φορτούνα Σιτάρντ και Σαραγόσα. Η βασική διάταξη που χρησιμοποιεί στη Λέφσκι είναι το 4-2-3-1.

Ο Κιρίλοφ και οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές

Ο Ραντισλάβ Κιρίλοφ αποτελεί μία από τις σημαντικότερες μονάδες της Λέφσκι. Ο 33χρονος Βούλγαρος εξτρέμ αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 και αποτέλεσε σημαντική προσθήκη για την επίθεση της ομάδας.

Ο Κιρίλοφ, πάντως, δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διάθεση του Βελάθκεθ, καθώς αντιμετωπίζει τραυματισμό και ακολουθεί πρόγραμμα αποθεραπείας.

Στο ρόστερ υπάρχουν ακόμη παίκτες που ξεχωρίζουν, όπως ο Βραζιλιάνος αριστερός μπακ Μαϊκόν, ο Μακούν, ο τερματοφύλακας Σβέτοσλαβ Βουτσόβ, αλλά και οι Έβερτον Μπάλα και Σερτζίνιο.

Οι κινήσεις στο μεταγραφικό παζάρι

Το καλοκαίρι βρήκε τη Λέφσκι αρκετά δραστήρια στην αγορά. Ο σύλλογος προχώρησε σε αρκετές προσθήκες, με τον Ισπανό αριστερό μπακ Άλεξ Σεντέγιες, τον Βραζιλιάνο Ρεϊνάλντο και τους Μεχντί Μουμπάρικ, Σερτζίνιο και Νταβίντ Κούσο να συγκαταλέγονται στις σημαντικότερες. Στην ομάδα εντάχθηκε επίσης ως δανεικός ο νεαρός Άντριαν Ράιτσεφ.

Από την άλλη πλευρά, η σημαντικότερη πώληση ήταν αυτή του Πρεσλάβ Μπάτσεφ στην Άρντα Κάρτζαλι. Παράλληλα, υπήρξαν αρκετές αποχωρήσεις ποδοσφαιριστών, καθώς ο σύλλογος προχώρησε σε αλλαγές στο ρόστερ.

Το «Γκέοργκι Ασπαρούχοφ» κι η αξία της ομάδας

Η Λέφσκι αγωνίζεται στο «Γκέοργκι Ασπαρούχοφ», γήπεδο χωρητικότητας 17.668 θεατών. Η χρηματιστηριακή αξία του ρόστερ της υπολογίζεται περίπου στα 37 εκατομμύρια ευρώ.

Πρόκειται για μία από τις πιο ιστορικές ομάδες της Βουλγαρίας, η οποία επιστρέφει σταδιακά σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Η κατάκτηση του πρωταθλήματος μετά από 17 χρόνια, το αήττητο ξεκίνημα στη νέα σεζόν και οι τρεις διαδοχικές ευρωπαϊκές προκρίσεις έχουν δημιουργήσει τα δεδομένα για τη μεγάλη αναμέτρηση με την ΑΕΚ.