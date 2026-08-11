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Champions League: Δραματική πρόκριση για την Μπόντο Γκλιμτ

Η Μπόντο Γκλιμτ λύγισε στην παράταση τη μαχητική Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και πήρε την πρόκριση για τα Playoffs του Champions League, όπου θα αντιμετωπίσει τον νικητή του Ναϊμέγκεν-Ολυμπιακός.

Champions League: Δραματική πρόκριση για την Μπόντο Γκλιμτ
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Την αντίπαλο του στην επόμενη φάση του Champions League League έμαθε ο Ολυμπιακός, σε περίπτωση που πάρει την πρόκριση επί της Ναϊμέγκεν.

Η Μπόντο Γκλιμτ επικράτησε με 3-2 της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ στην παράταση (3-3 το πρώτο ματς, 2-2 η κανονική διάρκεια στη ρεβάνς) και σφράγισε το εισιτήριο για τα playoffs της διοργάνωσης.

Στον εξτρά χρόνο το έργο των Βέλγων ήταν πιο δύσκολο, καθώς από τις καθυστερήσεις (97') είχαν μείνει με παίκτη λιγότερο εξαιτίας της αποβολής του Βαν Ντε Περ.

Έτσι, οι Νορβηγοί το εκμεταλλεύτηκαν αυτό και με γκολ του Χέλμερσεν στο 117΄ έκαμψαν την αντίσταση της Σεν Ζιλουάζ, πέρασαν στα playoffs και περιμένουν τον νικητή του Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός.

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