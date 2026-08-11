Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε τον Μπολομπόι μέχρι το 2028

Παίκτης της Βιλερμπάν είναι και επίσημα ο Τζόελ Μπολομπόι.

Βιλερμπάν: Ανακοίνωσε τον Μπολομπόι μέχρι το 2028
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Ο Τζόελ Μπολομπόι αποτελεί και επίσημα παίκτη της Βιλερμπάν, με τον γαλλικό σύλλογο να ανακοινώνει την απόκτησή του την Τρίτη (11/8) μέχρι το καλοκαίρι του 2028.

Παρά το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, οι οποίες επιχείρησαν να εκμεταλλευτούν τα οικονομικά προβλήματα της γαλλικής ομάδας, ο έμπειρος σέντερ επέλεξε να παραμείνει πιστός στη συμφωνία του. Επιθυμία του ήταν να συνεχίσει να αγωνίζεται στο κορυφαίο επίπεδο και στη EuroLeague, υπογράφοντας συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Την περασμένη σεζόν ο Μπολομπόι κατέγραψε 15 συμμετοχές στη EuroLeague με τον Ερυθρό Αστέρα, καθώς έμεινε για μεγάλο διάστημα εκτός δράσης λόγω τραυματισμού. Σε αυτές είχε κατά μέσο όρο 5,5 πόντους και 4,5 ριμπάουντ.

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