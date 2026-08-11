Παναθηναϊκός: Ο αντίπαλος στα playoffs του Conference League και οι μέρες των αγώνων

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της ΤΣΣΚΑ 1948 στην παράταση και πήρε το εισιτήριο για τα playoffs του Conference League.

Το ζευγάρι από όπου θα μάθει τον αντίπαλό του το Τριφύλλι είναι αυτό ανάμεσα σε Χράντετς Κράλοβε και Μπεσίκτας, με το «τριφύλλι» να αντιμετωπίζει τον ηττημένο.

Στο πρώτο παιχνίδι στην Τσεχία οι Τούρκοι είχαν επικρατήσει με 0-1 και έχουν μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης.

Η αναμέτρηση ανάμεσα σε Μπεσίκτας και Χράντετς Κράλοβε είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (13/8) στις 20:00.

Το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού για τα playoffs του Conference League είναι την Πέμπτη 20 Αυγούστου και θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι μια εβδομάδα αργότερα (Πέμπτη 27/8), με το Τριφύλλι να ταξιδεύει είτε στην Τσεχία, είτε στην Τουρκία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενδιάμεσα θα υπάρξει και η πρώτη σέντρα για το πρωτάθλημα της Super League, με τον Παναθηναϊκό να υποδέχεται την Κηφισιά την Κυριακή 23/8 στις 21:00.