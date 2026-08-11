ΑΕΚ - ΟΦΗ: Με Ντίκμαν η αποστολή των Κρητικών για τον τελικό του Super Cup

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, με τον Λορέντζο Ντίκμαν να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Χρήστου Κόντη.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, καθώς και οι Καλαφάτης, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης και Κουτσουπιάς.

Η τελευταία προπόνηση των Κρητικών πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (12/8) πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ταχύτητας, αλλά και δουλειά στις στατικές φάσεις. Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης.