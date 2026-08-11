· ΑΕΚ · ΟΦΗ

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Με Ντίκμαν η αποστολή των Κρητικών για τον τελικό του Super Cup

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στο Super Cup, με τον Λορέντζο Ντίκμαν να βρίσκεται στην 23μελή αποστολή.

ΑΕΚ - ΟΦΗ: Με Ντίκμαν η αποστολή των Κρητικών για τον τελικό του Super Cup
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον τελικό του Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ, με τον Λορέντζο Ντίκμαν να βρίσκεται κανονικά στις επιλογές του Χρήστου Κόντη.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Μπόρχα Γκονζάλες, ο οποίος συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης, καθώς και οι Καλαφάτης, Μαρινάκης, Λαγουδάκης, Χνάρης και Κουτσουπιάς.

Η τελευταία προπόνηση των Κρητικών πριν από τη μεγάλη αναμέτρηση της Τετάρτης (12/8) πραγματοποιήθηκε στο Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε ασκήσεις ταχύτητας, αλλά και δουλειά στις στατικές φάσεις. Ο Χρήστος Κόντης επέλεξε συνολικά 23 ποδοσφαιριστές για την αποστολή.

Η αποστολή του ΟΦΗ: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Νικολάου, Κρίζμανιτς, Σιέλης, Κωστούλας, Πούγγουρας, Ντίκμαν, Αποστολάκης, Αθανασίου, Καινουργιάκης, Καραχάλιος, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Κανελλόπουλος, Φούντας, Romano, Νους, Αϊτόρ, Σιτμαλίδης, Ισέκα, Θεοδοσουλάκης.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:24 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Λιόν με ανατροπή στα playoffs, η Μπερ Σεβά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα

00:15 CONFERENCE LEAGUE

Λιβάι Γκαρσία: «Με αγκάλιασε ο κόσμος, γνωρίζω την ιστορία της ομάδας»

00:05 ΣΠΟΡ

Πανικός για Τεντόγλου μετά το χρυσό: «Έκανα μαλ@κία, κάπου άφησα το μετάλλιο» - Δείτε βίντεο

00:02 CHAMPIONS LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Φορτούνη, έχουμε το Europa League»

23:53 CONFERENCE LEAGUE

Ντέσερς: «Ποτέ εύκολα τα προκριματικά – Σε λίγες εβδομάδες πανέτοιμος»

23:42 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Σημαντική η πρόκριση, η ομάδα βελτιώνεται»

23:39 ΣΠΟΡ

Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου! Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά - Το χρυσό άλμα

23:35 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Έτσι άναψε… κόκκινο για τα «αστέρια» | Τα highlights του αγώνα

23:34 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό στίβου: Διπλή ελληνική πρόκριση και στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

23:27 ΣΠΟΡ

«Πέταξε» στο τέταρτο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου και πάει φουλ για χρυσό - Δείτε βίντεο

23:26 CONFERENCE LEAGUE

ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Δείτε τα Highlights της σημαντικής πρόκρισης του Τριφυλλιού

23:22 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Europa League και σε ποιο γκρουπ θα είναι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας