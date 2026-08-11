Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Σαρωτικό Πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος, προκρίθηκε με άνεση στον τελικό!

Στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Παρισιού, έλαμψε ο Απόστολος Σίσκος! Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, ο Έλληνας κολυμβητής πέρασε με άνεση στον τελικό των 200μ. ύπτιο. Καταγράφοντας νέο Πανελλήνιο ρεκόρ!

Συμμετείχε στην α’ ημιτελική σειρά και έφυγε από την αρχή… αφηνιασμένος. Πρώτος ξεκίνησε, πρώτος τέλειωσε με περάσματα ανά 50μ στα 26.85, 55.87, 1:25.07 και στο τέλος το χρονόμετρο σταμάτησε στο 1:54.06. Νέο, πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς κατέρριψε το δικό του 1:54.12 από τις 8/5/2026.

Ο Σίσκος ως πρώτος στη σειρά του, πήρε απευθείας το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί Τετάρτη 12/8 στις 19.40.