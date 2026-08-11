Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Σαρωτικό Πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος, προκρίθηκε με άνεση στον τελικό!

Εκπληκτική επίδοση του Απόστολου Σίσκου στα 200μ. ύπτιο στο Παρίσι, όπου τερμάτισε πρώτος με Πανελλήνιο ρεκόρ και πέρασε με άνεση στον τελικό.

Ευρωπαϊκό Υγρού Στίβου: Σαρωτικό Πανελλήνιο ρεκόρ ο Σίσκος, προκρίθηκε με άνεση στον τελικό!
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στο Ολυμπιακό κολυμβητήριο του Παρισιού, έλαμψε ο Απόστολος Σίσκος! Στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου, ο Έλληνας κολυμβητής πέρασε με άνεση στον τελικό των 200μ. ύπτιο. Καταγράφοντας νέο Πανελλήνιο ρεκόρ!

Συμμετείχε στην α’ ημιτελική σειρά και έφυγε από την αρχή… αφηνιασμένος. Πρώτος ξεκίνησε, πρώτος τέλειωσε με περάσματα ανά 50μ στα 26.85, 55.87, 1:25.07 και στο τέλος το χρονόμετρο σταμάτησε στο 1:54.06. Νέο, πολύ μεγάλο πανελλήνιο ρεκόρ, καθώς κατέρριψε το δικό του 1:54.12 από τις 8/5/2026.

Ο Σίσκος ως πρώτος στη σειρά του, πήρε απευθείας το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί Τετάρτη 12/8 στις 19.40.

COMMENTS
LATEST NEWS
00:24 CHAMPIONS LEAGUE

Champions League: Η Λιόν με ανατροπή στα playoffs, η Μπερ Σεβά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα

00:15 CONFERENCE LEAGUE

Λιβάι Γκαρσία: «Με αγκάλιασε ο κόσμος, γνωρίζω την ιστορία της ομάδας»

00:05 ΣΠΟΡ

Πανικός για Τεντόγλου μετά το χρυσό: «Έκανα μαλ@κία, κάπου άφησα το μετάλλιο» - Δείτε βίντεο

00:02 CHAMPIONS LEAGUE

Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Φορτούνη, έχουμε το Europa League»

23:53 CONFERENCE LEAGUE

Ντέσερς: «Ποτέ εύκολα τα προκριματικά – Σε λίγες εβδομάδες πανέτοιμος»

23:42 CONFERENCE LEAGUE

Νίστρουπ: «Σημαντική η πρόκριση, η ομάδα βελτιώνεται»

23:39 ΣΠΟΡ

Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου! Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά - Το χρυσό άλμα

23:35 CHAMPIONS LEAGUE

Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Έτσι άναψε… κόκκινο για τα «αστέρια» | Τα highlights του αγώνα

23:34 ΣΠΟΡ

Ευρωπαϊκό στίβου: Διπλή ελληνική πρόκριση και στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου

23:27 ΣΠΟΡ

«Πέταξε» στο τέταρτο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου και πάει φουλ για χρυσό - Δείτε βίντεο

23:26 CONFERENCE LEAGUE

ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Δείτε τα Highlights της σημαντικής πρόκρισης του Τριφυλλιού

23:22 EUROPA LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Europa League και σε ποιο γκρουπ θα είναι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας