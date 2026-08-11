CHAMPIONS LEAGUE · Ολυμπιακός Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Δοκάρι για τους Ολλανδούς από... πλάγιο άουτ (vid) ONSPORTS TEAM 11 Αυγούστου 2026, 20:48 BOOKMARK ΣΧΟΛΙΑΣΕ Η Ναϊμέγκεν απείλησε από... πλάγιο άουτ την εστία του Ολυμπιακού. Παιχνίδι από παντού στη Novibet με το νέο Mobile App Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός Βίντεο highlights COMMENTS LATEST NEWS 00:24 CHAMPIONS LEAGUE Champions League: Η Λιόν με ανατροπή στα playoffs, η Μπερ Σεβά απέκλεισε τον Ερυθρό Αστέρα 00:15 CONFERENCE LEAGUE Λιβάι Γκαρσία: «Με αγκάλιασε ο κόσμος, γνωρίζω την ιστορία της ομάδας» 00:05 ΣΠΟΡ Πανικός για Τεντόγλου μετά το χρυσό: «Έκανα μαλ@κία, κάπου άφησα το μετάλλιο» - Δείτε βίντεο 00:02 CHAMPIONS LEAGUE Μεντιλίμπαρ: «Μας δυσκόλεψε η αποβολή του Φορτούνη, έχουμε το Europa League» 23:53 CONFERENCE LEAGUE Ντέσερς: «Ποτέ εύκολα τα προκριματικά – Σε λίγες εβδομάδες πανέτοιμος» 23:42 CONFERENCE LEAGUE Νίστρουπ: «Σημαντική η πρόκριση, η ομάδα βελτιώνεται» 23:39 ΣΠΟΡ Το έκανε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου! Πρωταθλητής Ευρώπης στο μήκος για 4η φορά - Το χρυσό άλμα 23:35 CHAMPIONS LEAGUE Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Έτσι άναψε… κόκκινο για τα «αστέρια» | Τα highlights του αγώνα 23:34 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό στίβου: Διπλή ελληνική πρόκριση και στο επί κοντώ με Στεφανίδη και Αδαμοπούλου 23:27 ΣΠΟΡ «Πέταξε» στο τέταρτο άλμα ο Μίλτος Τεντόγλου και πάει φουλ για χρυσό - Δείτε βίντεο 23:26 CONFERENCE LEAGUE ΤΣΣΚΑ 1948 - Παναθηναϊκός: Δείτε τα Highlights της σημαντικής πρόκρισης του Τριφυλλιού 23:22 EUROPA LEAGUE Ολυμπιακός: Πότε μαθαίνει αντιπάλους στη League Phase του Europa League και σε ποιο γκρουπ θα είναι ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ