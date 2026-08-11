«Έβαψαν» πράσινη τη Σόφια: Δυναμικό παρών των φίλων του Παναθηναϊκού

Τι κι αν βρισκόμαστε λίγες μέρες πριν τον 15Αύγουστο; Οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού δεν άφησαν την ομάδα τους μόνη της. Κάνοντας έδρα το γήπεδο της Λέφσκι στη Σόφια, για το ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948.

Από νωρίς στις εξέδρες άρχισαν να φτάνουν φίλαθλοι του «τριφυλλιού». Κυρίως ταξιδιώτες από τη βόρεια Ελλάδα. Δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό πυρήνα που δεν σταμάτησε να τραγουδά για το «τριφύλλι».

Ο αριθμός τους έφτανε τις 2.000, αν και δεν μπορεί να υπάρξει ακριβής καταμέτρηση, καθώς αρκετοί πήραν εισιτήρια μεμονωμένα. Είναι χαρακτηριστικό μάλιστα πως οι φίλοι της γηπεδούχου ομάδας ήταν λιγότεροι.