ΠΑΟΚ: Συμφωνία με Ζενίτ για Ντρκούσιτς – Έρχεται δανεικός με οψιόν αγοράς

Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ακόμη μίας σημαντικής μεταγραφής για το κέντρο της άμυνάς του.

Ο Δικέφαλος ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Ζενίτ Αγίας Πετρούπολης για την απόκτηση του Βάνια Ντρκούσιτς.

Ο 26χρονος διεθνής Σλοβένος στόπερ αναμένεται να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη με τη μορφή δανεισμού, ενώ στη συμφωνία των δύο συλλόγων έχει συμπεριληφθεί και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Ο Ντρκούσιτς είχε απασχολήσει έντονα τον ΠΑΟΚ και κατά τη χειμερινή περίοδο, χωρίς ωστόσο τότε οι συζητήσεις να οδηγήσουν σε συμφωνία. Αυτή τη φορά οι συνθήκες ήταν διαφορετικές και οι επαφές με τη Ζενίτ είχαν θετική κατάληξη.

Με την επικείμενη άφιξη του έμπειρου στόπερ θα συμπληρώσει το «καρέ» των κεντρικών αμυντικών μαζί με τους Μιχαηλίδη, Ελουστόντο και Χατζηδιάκο.