· Παναθηναϊκός

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Εκπλήξεις στην «πράσινη» ενδεκάδα

Βασικός ο Λιβάι Γκαρσία, αλλάζει διάταξη ο Τζέικομπ Νίστρουπ – Οι επιλογές του Δανού τεχνικού. 

ΤΣΣΚΑ 1948 – Παναθηναϊκός: Εκπλήξεις στην «πράσινη» ενδεκάδα
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Ο Παναθηναϊκός δεν πήγε καλά στο πρώτο ματς με την ΤΣΣΚΑ 1948 και έτσι ο Τζέικομπ Νίστρουπ αλλάζει σημαντικά την ομάδα του για τη ρεβάνς. Ο Δανός τεχνικός αλλάζει διάταξη και πρόσωπα στο βασικό του σχήμα.

Με τους παίκτες που θα αρχίσει το ματς, μπορεί να αγωνιστεί με 4-4-2 αλλά και με 3-4-3. Οπότε δεδομένα αφήνει στην άκρη το 4-2-3-1.

Κάτω απ’ τα δοκάρια θα είναι ο Πένια. Στην άμυνα ο Κάτρης παίρνει φανέλα βασικού, μαζί με Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν και Κυριακόπουλο. Τσιριβέγια-Καμαρά θα είναι στον άξονα των χαφ.

Από εκεί και πέρα, ο Ζαρουρί θα είναι κι αυτός στο αρχικό σχήμα, μαζί με τον Αντίνο. Βασικός στην πρώτη του συμμετοχή και ο Λιβάι Γκαρσία, με τον Ράστοντερ στην κορυφή της επίθεσης.

Στον πάγκο για τους «πράσινους» θα είναι και οι Τετέι, Ντέσερες.

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