Νότιγχαμ Φόρεστ: Έκανε δικό της τον Ουσμάν Ντιομαντέ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ ενίσχυσε την αμυντική της γραμμή με μια σημαντική μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του Ουσμάν Ντιομαντέ από τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας. Ο 22χρονος Ιβοριανός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας έως το 2031, με το deal να φτάνει τα 40 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Ιβοριανός μετακόμισε στη Σπόρτινγκ το 2023 από τη Μίντιλαντ και έκτοτε κατέγραψε 132 συμμετοχές με τη φανέλα των «Λιονταριών». Παράλληλα, έχει αγωνιστεί 16 φορές με την εθνική ομάδα της Ακτής Ελεφαντοστού.