Ναϊμέγκεν - Ολυμπιακός: Με πέντε αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ | Η «ερυθρόλευκη» ενδεκάδα

Τα... κακώς κείμενα του πρώτου αγώνα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θέλει να αλλάξει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη ρεβάνς της Ολλανδίας, καθώς η ανακοίνωση της ενδεκάδας του Ολυμπιακού περιλαμβάνει πέντε αλλαγές.

Ο Ισπανός κόουτς διατηρεί στο βασικό σχήμα τον Μπάλσα Πόποβιτς κάτω από τα δοκάρια, ωστόσο, η τετράδα της άμυνας έχει δύο νέα πρόσωπα, τον Ροντινέι ως δεξί μπακ και τον Πιρόλα ως αριστερό στόπερ. Δίπλα του θα είναι ο Ρέτσος και στο αριστερό άκρο ο Μπρούνο.

Ο Ντάνι Γκαρθία διατηρείται στη μεσαία γραμμή, αλλά αυτή τη φορά θα έχει ως παρτενέρ του τον Σαντιάγκο Έσε που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Ρόλο επιτελικού μέσου θα έχει ο Ζότα Σίλβα, με τους Γκουστάβο Σα και Ζέλσον Μάρτινς στα άκρα και κορυφή τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.